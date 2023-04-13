火辣按摩妹愛上人夫！　竟色誘他兒子：不喜歡阿姨還有漂亮妹妹

▲人夫偷吃按摩妹，小三甚至跑到正宮兒子臉書貼文留言捍衛主權。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃資真／台中報導

台中一名人夫偷吃按摩店小姐遭抓姦，但2人愛的更加放肆，按摩妹直接跑到正宮兒子臉書留言「有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的妹妹」，正宮氣炸求償50萬。台中地院判決小三與人夫賠償40萬元。

正宮主張，她與丈夫自1992年2月16日結婚，育有3名子女，丈夫阿坤（化名）卻從2022年2月起頻繁進出按摩館，同年4月22日她接到不明男子電話，通知丈夫正在按摩店「快活」，正宮立刻要大兒子前往抓姦，兒子一到現場，目睹父親與按摩妹2人赤裸上身、衣衫不整之模樣，驚訝不已。

怎料，事後阿坤變本加厲，天天到按摩館報到，甚至半夜偷跑外出，凌晨才回家，明明夫妻倆已許久未發生關係，房間裡的威而鋼卻天天減少。

不僅如此，作風大膽的按摩妹故意跑到正宮兒子臉書貼文留言：「我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了，他愛我，他還開店給我做，你能對我怎樣，他時常在店這邊」、「有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」，還更新感情狀態「穩定交往中」，PO出與阿坤的甜蜜合照「覺得戀愛ing」。

正宮怒控，阿坤先編謊否認外遇，後來才下跪坦承一切，並出資替小三開設按摩館，至今卻不認為自己有錯，索性每天與小三約會、生活，宛如情侶，崩潰向2人求償50萬元。

阿坤與小三辯稱，2人見面皆為正常按摩，無任何踰矩行為，臉書留言部分是遭他人盜用發布，與小三無關。

法官根據正宮兒子證述與勘驗證據，且小三也無法證明帳號遭盜用留言，認為阿坤與小三確實侵害正宮配偶權，判賠2人連帶賠償40萬元精神慰撫金。全案還可上訴。