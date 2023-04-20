90萬人可領「成年禮金」將上路！文化部估計看國片使用率最高

▲90多萬人領1200元「成年禮金」，推估在國片使用率上最高。（圖／《做工的人》電影版，大慕影藝、華映娛樂提供）

記者林育綾／台北報導

文化部推出價值1200元「成年禮金」即將於6月發行，其中適用電影院部分，將限制只能看國片，可說是針對台灣電影加碼振興，文化部長史哲推估，成年禮金的10億商機中可能有2、3億被用來看國片，等於國片市場能進步2-3成，認為使用率將會最高。

史哲表示，長期以來都覺得台灣國片票房佔整體票房的比例過低，大約只有10%，疫情以前全國票房是100多億，而國片的票房不到10億，更不用說疫情的關係，整體票房腰斬，現在還持續復甦當中。

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今（20）日國片業者舉行「國片起飛大聯盟」行銷記者會，史哲說，這是結合成年禮金的上路，大家一起來呼籲、提振士氣，也向年輕朋友招手。目前即將上映及正在上映的國片有21部，期待在成年禮金上路後，也能培養年輕人從小看國片，體會國片的魅力不亞於洋片。

目前觀看國片的人口，年輕族群大約佔30%以上，史哲也推估，成年禮金推出後，國片市場應該絕對有感，可望進步2-3成，甚至講2-3成可能都還偏低。像是韓國觀賞國片的比例高達5成，這會是一個大家可以共同努力的目標，期待台灣的製片界、影視界，大家共同努力，拍出好看的國片，讓國片從小深植人心，成為習慣，整個影視音壯大。

▲史哲期待台灣的製片界、影視界，大家共同努力，拍出好看的國片。（圖／金盞花影業提供）



史哲提到，這次有90幾萬年輕人手上有1200元的成年禮金，期望藝文業者共同向他們招手，當年輕人進入各式各樣的消費領域當中，就是一個相會、一個認識，「搞不好因為這樣子的相會，他第一次看了表演藝術，愛上了表演藝術。」所以這會是從內容端、製作端、通路端，大家共同努力的事情。

史哲也表示，今日雖然在立法院奮戰《文創法》修法，無法親自出席「國片起飛大聯盟」聯合行銷記者會，但仍表達對國片的全力支持，文化部將從電影產業光譜的「投資端、消費端」兩端，包含推動投資抵減、成年禮金等，期盼成為驅動國片起飛的雙渦輪噴射引擎。