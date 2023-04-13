女友煮「暗黑料理」！ 他被要求連吃1週：吃了就是真愛

▲原PO曬出女友煮的暗黑料理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）



實習記者林郁婷／綜合報導

這怎麼吃啦！一名男網友分享女友做的暗黑料理，種類有很多，像是蛋塔、魚、蝦子以及麵食，共同點就是全都焦到變黑色，讓人食慾全無，但是女友竟要他連吃一個禮拜，更稱「吃了就是真愛」。網友紛紛擔心他的健康，直言「致癌物，那不是愛，是有仇」、「吃完你就變遺愛」。

原PO在「爆廢公社」發文曬出7張食物照片，可見有蛋塔、魚、蝦子、麵，以及一些看不出是什麼的食物，不管是哪一種食物，表面呈現大面積黑色，都變成焦黑色，其中還有一道有10多粒完全分辨不了是什麼丸類的球狀物體，整個都「喔罵罵」，像是煤炭球的圓形食物，讓原PO無奈寫道，「女朋友說要考驗我一星期，吃了就是真愛」。

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網友看完紛紛驚呼太扯，「這可能活不到一個禮拜」、「不吃是不愛，吃了是真愛，吃完下輩子再來愛」、「真的是拿命換來的真愛」、「應該是想把你送走」、「醫療險和壽險記得保多一點」、「換女朋友和保命二選一」、「試試就逝世」、「能吞下去真的需要愛」。

不過也有網友質疑原PO並無女友，只是在網上盜圖創作，「你女友真多啊，而且都是盜圖的」。

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