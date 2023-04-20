200年南投陶feat.文學的盛宴　「陶與文學主題展」展至7／30

▲「陶然走筆－陶與文學主題展」將展至7月30日。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由南投縣文化局主辦的「陶然走筆－陶與文學主題展」目前持續展出中，文化局表示，本次展覽堪稱南投陶與文學的澎湃饗宴，歡迎民眾前往南投縣文學資料館，一覽南投陶精湛作品。

開幕儀式於15日在南投縣文學資料館登場，當天由南投縣陶藝學會汪淑華、李信穎、廖冠程等3位陶藝師，帶領民眾進行陶藝體驗；並由南投縣文學家紀少陵分享陶文學創作，講題為「意匠的掌紋－陶鈞文思，賞鑒風土的交光疊影」，參與民眾在有趣的捏陶和文學薰陶下度過愉快的週末下午。

縣府文化局長林榮森說，南投擁有得天獨厚的天然地理環境，孕育豐富的史前文化，從縣境內文化遺址陸續出土各類原住民陶片，可見陶與南投淵源之深，文獻可考的南投陶超過200年歷史，與先民生活各層面息息相關；陶業也在日本時期達到鼎盛，風光一時。

林榮森表示，南投陶發展至今已從生活領域擴展到文化藝術層次，成為本縣特殊產物之一，本縣文學家也多有以陶為題的文學作品，激盪出文學與工藝間的美麗花火；此次活動採跨域方式，以文學與陶為主題策展，藉由文學型態提升南投陶藝術層次，展現其豐沛文創能量，希望持續向下扎根、向上茁壯，並進一步發揚光大，走向國際。

文化局指出，「陶然走筆－陶與文學主題展」蒐羅南投縣文學家岩上、簡榮聰、李玉屏、林廣、陽荷、離畢華、蔡澤民、紀少陵、林柏維、袖子、簡婉裁、張欣芸等人之陶文學作品，以及玉山文學獎得獎詩作，並有南投陶展示館典藏南投陶珍貴文物，值得細細品味，將在縣立圖書館4樓的南投縣文學資料館展至7月30日止，。