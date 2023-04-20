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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宣傳「高中職知識競賽」　喝謝佩芬特調五味雜陳飲料

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際事務部及青年發展部將於4月30日第三度舉辦「2023全國高中職國際知識競賽」初賽，民進黨20日舉行記者會，宣布開放報名並公布第三支宣傳影片。民進黨主席賴清德在影片中甩偶包，喝下國際部主任謝佩芬的「愛心特調」，笑稱「五味雜陳」，並指高中職學生「反應快、知識豐富，皆非等閒之輩」，鼓勵關心國際事務的好朋友，一起參賽，成為國際知識青年。

▲▼民進黨國際事務部及青年發展部將於4月30日第三度舉辦「2023全國高中職國際知識競賽」初賽，民主進步黨今（20）日召開記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨國際事務部及青年發展部將於4月30日第三度舉辦「2023全國高中職國際知識競賽」初賽。（圖／民進黨提供）

影片一開始，賴清德和謝佩芬面前即擺放數杯神祕飲料，主持人宣布，獲勝者可為對方準備「愛心特調」，賴清德見狀，笑說「謝佩芬一定要輸，要有職場倫理」，謝佩芬則說如果這樣，她就不玩了，逗得賴清德哈哈大笑。面對賴清德「主席的命令」，謝佩芬實則緊張到開始示弱求饒，強調兩人同為哈佛畢業，拜託「學長」手下留情。

比賽第一題，主持人以賴清德的英文名字William出題，詢問哪位美國總統的名字不是William？不料，賴清德與謝佩芬雙雙答錯，但賴清德在解題時提及，Bill其實就是William，讓堅持柯林頓總統的名字是Bill Clinton、而不是William的謝佩芬恍然大悟，甘願認輸。

第二題則針對賴清德的愛好棒球出題，由於眾所皆知賴清德對棒球著迷，主持人詢問，賴清德受邀為日籍球星大谷翔平的新書寫序，因此考驗兩人有關大谷翔平的事蹟。賴清德聽到問題時，露出極為開心的笑容，不過面對這種「冷知識」，賴清德及謝佩芬仍然雙雙答錯。沒想到賴清德知道自己答錯後，反而露出「粉絲」般更燦爛的笑容，讓觀眾透過銀幕都可以感受到他對大谷翔平的喜愛。

第三題，主持人則就同為哈佛大學畢業的兩人詢問哈佛相關考題，要兩人指出哪張圖片是校內著名的約翰•哈佛（John Harvard）雕像。雙方完美秒答，更自豪說：不用考慮，證明確實都是哈佛畢業。第四題則延伸上題，雕像上所刻的「約翰•哈佛」、「創辦人」、「1638」三行字，其實都是謊言。賴清德笑說，他剛入學時，曾照傳言摸過約翰•哈佛雕像的左腳尖，以確保All Pass，兩人大笑。

最後一題為決勝題，主持人針對賴清德的醫師與公衛背景出題，在疫情期間，台灣公衛表現屢獲肯定，不但有效控制疫情，亦發揮Taiwan Can Help的精神，因此，他詢問兩人世界衛生組織（WHO）總部設立地點，兩人輕鬆過關。

五題下來，兩人各答對三題，達成平手，主持人判定兩人須互相為對方製作「愛心特調」。謝佩芬首先調製，她毫不手軟，第一個就選「三色豆」，接著謝佩芬接連拿起美乃滋和沙茶醬時，賴清德露出「尷尬但不失禮貌的微笑」，謝佩芬看似心虛而作罷，最後選擇川貝枇杷膏、蘋果西打、黑松沙士、鳳梨汁，還加了一片鳳梨。而賴清德則貼心回禮，還特別強調謝佩芬做為發言人，一定要加「枇杷膏」。

雙方逗趣乾杯後，賴清德嚐了一口特調，笑說「五味雜陳」。他說，高中職學生「反應快、知識豐富，皆非等閒之輩」，鼓勵關心國際事務的好朋友，一起參賽，成為國際知識青年。

最後，謝佩芬補充，民進黨積極培養下一個世代的國際人才，此為民進黨連續第三年主辦「全國高中職國際知識競賽」。正式宣傳開跑之前，即有全台近一百隊爭相報名，目前報名進入倒數階段，歡迎所有高中職同學報名，額滿為止。一隊2至3人、取一個隊名，即可報名，報名程序簡單，比賽本身又富趣味，完成4月30日上午的初賽者，可拿到參賽證明。若進入決賽，冠、亞、季、殿軍還會有獎金、獎盃、獎狀。其中冠軍獎金2萬元，歡迎所有同學上「全國高中職國際知識競賽」官網報名。

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