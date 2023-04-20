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苗栗地標「新東大橋」雨中點燈　熄燈3年...再現「回到家的感覺」

▲▼新東大橋量化改善工程完工，夜間重現光彩奪目的燈光。（圖／苗栗縣政府提供）

▲新東大橋量化改善工程完工，夜間重現光彩奪目的燈光。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣重要地標橋樑、新東大橋，3年多前因故熄燈，地方一直有重新亮化的聲音。縣府和立委等積極向客委會、公路總局爭取經費修繕，今年初動工，昨(19日)晚在風雨中由苗栗縣長鍾東錦、客委會主委楊長鎮等人，共同主持亮化點燈儀式，新東大橋夜間重現光彩奪目的燈光，讓鄉親重拾回家的親切感。

新東大橋橫跨後龍溪，是連接苗栗市、公館鄉和獅潭鄉的重要橋梁，緊鄰國道1號及台72線，民國86年啟用，為全台第一座雙塔斜張式鋼橋，97年間橋身裝設LED燈，夜間五彩變幻，是苗栗縣首座夜間亮化橋梁，成了知名的景觀地標，許多苗栗人看到新東大橋，就有回到家的感覺。

LED燈具設備歷經風吹雨打，逐漸損壞，每次維修動輒數百萬元，縣府無力負擔，於108年7月熄燈；多位議員在縣議會定期會總質詢反映地方人士心聲，要求再度亮起來。經縣府和立委徐志榮一起向中央爭取，獲客委會補助2,295萬元，公路局補助1,083萬元及縣府自籌255萬，今年1月起動工，進行除鏽上漆、拆除舊燈具，裝新燈亮化工程。

▲▼苗栗縣長鍾東錦、客委會主委楊長鎮19日晚間共同主持新東大橋亮化工程點燈儀式。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗縣長鍾東錦、客委會主委楊長鎮19日晚間共同主持新東大橋亮化工程點燈儀式。（圖／苗栗縣政府提供）

亮化工程日前完工，經過測試無安全顧慮，昨(19日)晚間7點舉行亮化點燈儀式，由客委會主委楊長鎮、縣長鍾東錦、議長李文斌、立委徐志榮、前縣長徐耀昌、行政院中部辦公室執行長徐定楨、苗栗市長邱鎮軍及多位縣議員共同主持。

縣長鍾東錦說，以前每次坐車夜間經過高速公路苗栗路段，看到新東大橋炫麗的燈光，就有一種：「家到了！」的溫馨感覺，此次亮化工程，特別感謝客委會和公路總局體諒苗栗財政艱困，高額補助經費。點燈儀式中剛好下大雨，鍾東錦認為是天降甘霖，並不會澆熄大家對點燈的熱情，希望橋樑的照明如同燈塔般、指引著民眾及遊子回家的方向。

▲▼新東大橋量化改善工程完工，夜間重現光彩奪目的燈光。（圖／苗栗縣政府提供）

客委會楊長鎮主委指出，每次自台北往來苗栗、獅潭家鄉，遠遠看到新東大橋的夜間照明，就知道苗栗家鄉到了，後來熄燈後大家都覺得不習慣，客委會認為這也是一種無形的文化資源，決定中央、地方攜手合作，重新點亮新東大橋，也點亮回鄉的路。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，本次橋梁燈光採用絢麗且易維護的低干擾燈光設計，中央分隔島設置投射式LED燈，2座橋塔的塔頂各有18顆投射燈，橋側設置778條線燈、能幻化客家花布的色彩，重現光彩奪目的美景及後龍溪畔夜間活力與精神，目前暫定夏令期間晚上7點亮至10點，冬令期間晚上6點半至9點半，整點各有5分鐘的燈光秀。

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