抗旱大作戰　嘉義縣府：企業提高水回收再利用率

▲嘉義地區水情說明暨節約用水宣導會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁16日上午參加台灣自來水公司在大埔美精密機械園區內的佐登妮絲城堡生技園區，舉辦「嘉義地區水情簡報VS節約用水宣導說明會」，台水公司總經理李嘉榮、佐登妮絲集團副董事長陳政治、大林鎮長許有疆等民代蒞臨現場關心聽取簡報外，園區廠商代表亦踴躍參與。

▲翁章梁出席嘉義地區水情說明暨節約用水宣導會，呼籲鄉親共同抗旱節水 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，最近水情不穩，已許久未下雨，這是一個嚴峻的挑戰，面對旱災是一個抗旱大作戰，既然是作戰，必須要調撥人力、物力，進行資源上的盤整！

經濟部水利署在3月1日起已將嘉義縣水情燈號從綠燈轉為夜間減壓供水的黃燈，以因應缺水狀況；縣府目前採取四項作為因應，除提供上百噸「生活次級用水」供民眾使用、在山區設置緊急備用水塔，並進行抗旱井水質檢驗。

同時，在網站上建立抗旱專區，為使產業園區企業能了解嘉義地區即時水情，縣府與自來水公司也在今日共同舉辦嘉義地區水情說明暨節水宣導會，讓企業了解最新水情訊息及各項因應作為。

目前在嘉義縣治污水廠、朴子市水資源回收中心、民雄鄉水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每日放流水水量分別約為4000噸、1470噸、2600噸及1000噸，每日可提供回收水量總計約有1300噸(實際依當日放流水量為準)，可作為不做人體接觸的「生活次級用水」，應用於道路清洗、澆花、洗車、打掃拖地等用途，提供產業園區內廠商利用，園區管理中心配合節水措施，亦要求園區植栽澆灌及洗街用水均使用再生中水，翁章梁也呼籲企業能提高製程用水回收再利用率，共同節水共渡枯水期。