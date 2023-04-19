兒童節後生才快樂？蔣萬安說明政策　綠黨團提案生育獎勵金回溯

▲蔣萬安赴民進黨黨團說明本會期重大議、法案及政策。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布生育獎勵金加碼，4月4日後出生的新生兒，第一胎可領取4萬元，第二胎4.5萬元，第三胎以上5萬元；蔣萬安19日拜會台北市議會民進黨團，議員們提出許多新生兒家長抱怨，盼能夠回溯。對此，台北市政府發言人殷瑋表示，只要議會有相關決議，市府都會尊重。

蔣萬安19日中午赴民進黨議會黨團說明重大法案與議案推動，民政局長陳永德報告追加4億多的生育獎勵金時，洪健益直言「都過了都過了，不用再講了！」但提出自己收到很多4月3日出生的新生兒家長抱怨，希望獎勵金能夠回溯；民進黨團總召簡舒培也說，4月4日上路很怪，兒童節生的兒童才快樂，之前生的都不快樂？

由於意見交流屬閉門會議，因此由簡舒培出面轉述，蔣萬安上任後推出生育獎勵金加碼，但認為時間點應為上任開始，這是黨團幾乎一致的具體建議，黨團剛也有提案，希望將生育獎勵金回溯至2022年12月25日。

簡舒培提及，有許多議員也質疑，向市府索取新政資料時，蔣團隊竟然還沒準備好，很多政策都是先射箭再畫靶、先提追加預算，但議員要資料時卻又提不出來、一拖再拖，甚至給議員一套資料，給媒體又是另一套，認為蔣萬安沒將議員視為推動市政的一環。

簡舒培指出，有議員認為蔣萬安都更五箭無法實際解決問題，重點還是在容積與建蔽率，但卻沒有放寬，很多地方要都更會遇到容積與建蔽率的問題，大家認為參與都更後分回來的房子變小，便造成都市更新停滯不前；另外還有台北市行人地獄議題，蔣市府未將改善行人空間列重大政策，看出蔣萬安新政沒貼近市民。

對此，蔣萬安於會後受訪時表示，今天跟民進黨團說明新會期追加預算跟重大議案，對方反映很多選區跟地方上聲音，如果未來有需要，都可以一起來幫忙，把相關政策推動更周延。

針對民進黨團希望將生育獎勵金回溯，台北市政府發言人殷瑋補充道，不只有民將黨團，還有一些議員與國民黨團等，都對生育獎勵金有所意見跟討論，市府立場很一致，只要議會有相關決議，市府都會尊重。

▼台北市政府發言人殷瑋。（圖／記者袁茵攝）