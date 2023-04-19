賴清德勉地方黨部「多做善事」　政黨支持度與決勝高度正相關

▲賴清德將代表民進黨參與總統選舉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德19日下午在中常會後主持黨部主委會議，據轉述，賴清德會中談及，2024年全國性總統大選與單一席次的立委選舉，與2022年地方選舉不一樣，政黨支持度與最後決勝有高度正相關、共伴效應，期許地方黨部多做公益和善事，藉此將民進黨與社會各界集結起來。

據轉述，賴清德今天下午主持黨部主委會議，會中談及各縣市信賴台灣之友會授旗大會時程規劃，下一場預計將在4月29日於高雄展覽館登場，同個周末，台中市信賴台灣之友會成立大會將於4月30日在台中世界貿易中心舉辦。

與會人士表示，未來信賴之友會將依循小英之友會模式，向各縣市政府登記立案，規劃將於今年6月底前，完成各縣市信賴台灣之友會授旗大會。他補充，信賴之友會將扮演地方黨部做公益的重要後援，一起做公益、做善事、與社會各界連結。

此外，據轉述，賴清德今天在黨部主委會議中特別談及，民進黨經歷在野、執政時期，現在面臨轉型階段，必須與民間社會更加緊密地連結在一起，更加深入地方，舉例來說，各縣市黨部近期紛紛舉辦捐血活動，5月母親節也可思考是否舉辦軟性、溫馨的活動，更深入地方和基層，才會讓民進黨的形象更被信任。

賴清德另外下達指示，拜託各縣市黨部主委持續建立地方Line群組，以便與社會各界、基層雙向溝通，在傳遞重要訊息、闢謠時也可以更快速、直接。他還說，多做公益和善事，就不怕台灣的方向會走偏，要讓國人認為民進黨是有在做事情的，同時配合執政團隊勤政，把黨與社會各界集結起來，目標一致一起往前走，這對台灣將是正向發展。