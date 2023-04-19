　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德勉地方黨部「多做善事」　政黨支持度與決勝高度正相關

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德將代表民進黨參與總統選舉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德19日下午在中常會後主持黨部主委會議，據轉述，賴清德會中談及，2024年全國性總統大選與單一席次的立委選舉，與2022年地方選舉不一樣，政黨支持度與最後決勝有高度正相關、共伴效應，期許地方黨部多做公益和善事，藉此將民進黨與社會各界集結起來。

據轉述，賴清德今天下午主持黨部主委會議，會中談及各縣市信賴台灣之友會授旗大會時程規劃，下一場預計將在4月29日於高雄展覽館登場，同個周末，台中市信賴台灣之友會成立大會將於4月30日在台中世界貿易中心舉辦。

與會人士表示，未來信賴之友會將依循小英之友會模式，向各縣市政府登記立案，規劃將於今年6月底前，完成各縣市信賴台灣之友會授旗大會。他補充，信賴之友會將扮演地方黨部做公益的重要後援，一起做公益、做善事、與社會各界連結。

此外，據轉述，賴清德今天在黨部主委會議中特別談及，民進黨經歷在野、執政時期，現在面臨轉型階段，必須與民間社會更加緊密地連結在一起，更加深入地方，舉例來說，各縣市黨部近期紛紛舉辦捐血活動，5月母親節也可思考是否舉辦軟性、溫馨的活動，更深入地方和基層，才會讓民進黨的形象更被信任。

賴清德另外下達指示，拜託各縣市黨部主委持續建立地方Line群組，以便與社會各界、基層雙向溝通，在傳遞重要訊息、闢謠時也可以更快速、直接。他還說，多做公益和善事，就不怕台灣的方向會走偏，要讓國人認為民進黨是有在做事情的，同時配合執政團隊勤政，把黨與社會各界集結起來，目標一致一起往前走，這對台灣將是正向發展。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺
快訊／變電箱被雷劈中爆炸！民眾冒雨拿滅火器撲滅
快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐
塵爆奪15命！八仙免賠原因曝
股民注意！「這22檔」列入注意股
周曉涵捲「周孝安離婚風波」首露面　曝私下對話
快訊／下班注意！14縣市發布大雨特報
快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車　盧秀燕出手了
徐乃麟愛孫首亮相！　悲曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

國民黨2024桃園第1、2選區立委提名登記　涂權吉挑戰艱困選區

公投電子連署系統拖6年還沒好　中選會：資安會確認後6個月內上線

蔣萬安取消晨會被人笑話？　北市反嗆：柯文哲8年也蓋不了大巨蛋

賴清德支持度已達天花板？　郭正亮斷言：「這人」將影響選舉結果

酸蔣萬安「已被人笑話」　柯文哲預言：他後面會做得很痛苦

賴清德勉地方黨部「多做善事」　政黨支持度與決勝高度正相關

拜會鄭文燦　法友台小組主席：台法關係依舊緊密

苗栗市長邱鎮軍選山線立委　前縣長徐耀昌也來登記

快訊／代表民眾黨？　于美人明宣布「投入中正萬華立委選舉」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

國民黨2024桃園第1、2選區立委提名登記　涂權吉挑戰艱困選區

公投電子連署系統拖6年還沒好　中選會：資安會確認後6個月內上線

蔣萬安取消晨會被人笑話？　北市反嗆：柯文哲8年也蓋不了大巨蛋

賴清德支持度已達天花板？　郭正亮斷言：「這人」將影響選舉結果

酸蔣萬安「已被人笑話」　柯文哲預言：他後面會做得很痛苦

賴清德勉地方黨部「多做善事」　政黨支持度與決勝高度正相關

拜會鄭文燦　法友台小組主席：台法關係依舊緊密

苗栗市長邱鎮軍選山線立委　前縣長徐耀昌也來登記

快訊／代表民眾黨？　于美人明宣布「投入中正萬華立委選舉」

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

味全龍採用少見「雙首席模式」　葉總靈感來自美式足球

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

社宅跳票！執政8年「達成率12%」　趙少康：蔡英文對不起年輕人

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

秀出你的散熱器！日本業者為CPU風扇打造專用展示架

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

韓國瑜默認想選總統？　韓粉：誰初選不從就剁他手腳

顏清標驚傳已住院！大甲媽起駕宴被攙扶上台

財產申報出爐！柯文哲存款2131萬　任8年市長縮水136萬

即／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕

快訊／民進黨初選民調出爐　許淑華47.56%出線

郭台銘記者會有多扯？　她四千字控訴：手寫題目單、問題遭竄改

不滿被「抄家滅族」　何志偉1100提告王世堅

快訊／代表民眾黨？　于美人明宣布「投入中正萬華立委選舉」

被何志偉告誹謗　莊瑞雄：招架不住就回家找爸爸媽媽

印尼擬35萬人撤僑計畫　外交部回應

最新！侯友宜正面聲量13％　1事炸鍋

為出席起駕宴　顏清標狂盧醫師請假

快訊／國軍高階將領最新人事曝　梅家樹接任參謀總長

郭台銘記者會「負評滿天飛」　遭轟很嫩、沒誠意「僅是藍營提名過程」

更多熱門

相關新聞

綠黨團提案生育獎勵金回溯　北市：尊重

綠黨團提案生育獎勵金回溯　北市：尊重

台北市長蔣萬安日前宣布生育獎勵金加碼，4月4日後出生的新生兒，第一胎可領取4萬元，第二胎4.5萬元，第三胎以上5萬元；蔣萬安19日拜會台北市議會民進黨團，議員們提出許多新生兒家長抱怨，盼能夠回溯。對此，台北市政府發言人殷瑋表示，只要議會有相關決議，市府都會尊重。

快訊／出訪新加坡　侯友宜：讓中華民國再次起飛

快訊／出訪新加坡　侯友宜：讓中華民國再次起飛

當選總統首做3事　柯文哲這樣說

當選總統首做3事　柯文哲這樣說

賴清德見AIT主席邀去台南走走　羅森柏格喊期待：美食特別吸引我

賴清德見AIT主席邀去台南走走　羅森柏格喊期待：美食特別吸引我

郭台銘、侯友宜誰比較好打？　綠高層：互有消長

郭台銘、侯友宜誰比較好打？　綠高層：互有消長

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024立委大選2024

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

下載APP「霜淇淋免費吃」

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面