最強春雨報到「全台炸3天」　台中、高雄人淚洗版：終於下雨啦

▲中南部鄉親紛紛回報。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

記者周亭瑋／綜合報導

今年「最強春雨」來了，氣象局下午針對9縣市發布大雨特報，且從今起全台會連下三天的雨。財經網美胡采蘋稍早就在臉書發文，表示她目前正在國三上，雨大到看不見路，同時也喊話「中南部下雨了沒有？」PO文一出，大批中南部網友湧入洗版，淚喊「台中開始下大雨了...耶」、「北高雄下雨」。

財經網美稍早發文直呼，「快快快跟我講，中南部下雨了沒有？貼照片出來！我們台北下超大，我開北二高雨大得看不見路，車上音樂都聽不清楚，我們祈雨組還要做什麼嗎？」

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對此，大票網友留言表示，「正好在外面，台南東區毛毛雨」、「台中下雨了」、「高雄小港下雨了」、「高雄市區地上都還沒濕就停了」、「台中現在下大雨了」、「新竹寶山水庫集水區雷電交加下大雨，Oh Yes」、「台中大雅傾盆大雨」、「苗栗竹南頭份下雨中」、「左營下了半小時大雨，現在停了」、「南科下雨天」、「屏東下雨了」、「台南安南區開始下雨」。

▲不少台中網友嗨喊：下大雨了。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

氣象局下午4時15分表示，鋒面接近影響，易有短延時強降雨，今(19)日台中以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。

大雨特報範圍：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、澎湖縣

另外，中央氣象局預報員陳伊秀今早指出，今日（周三）西半部有短暫陣雨或雷雨；鋒面周四、周五逐漸通過，周四雨勢較明顯、較廣，西半部和東北部有局部大雨或短延時豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨；周五中南部、東部和東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較局部。

▲有網友PO出小港下雨的畫面。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）