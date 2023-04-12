藏金閣拍賣日限定！　知足〝藏〞樂二手免廢市集4月起開市

▲台南藏金閣4月22日結合拍賣日辦理「知足藏樂-二手免廢市集」，現場用以物易物方式取代現金交易，讓民眾拿自己用不到的東西跟其他人交換。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南藏金閣4月22日結合拍賣日辦理「知足藏樂-二手免廢市集」，現場用以物易物方式取代現金交易，讓民眾拿自己用不到的東西跟其他人交換；25個攤商名額13日上午開放報名，當日現場參與闖關成功，還能換活動金幣兌換洗衣精等用品。

環保局持續努力打造一個資源不浪費的環境，2022年11月迄今辦理4場次免廢市集活動，共吸引逾1500人次參加，許多家長帶著孩子一起來擺攤，除了教導孩子惜福愛物的精神，也讓孩子體驗當老闆的辛苦及樂趣。

由於每次市集推出都大獲好評，環保局自2023年4月到11月，每月均搭配二手家具拍賣活動舉辦「知足藏樂-二手免廢市集」，為了跳脫金錢概念，改採以物易物或透過現場闖關賺活動金幣換物的方式，藉此增加人與人之間的互動。

環保局表示，當日如未帶二手用品的民眾不用擔心，只要現場參加有趣的資源回收宣導闖關遊戲，或達成指定條件就能獲取活動金幣，拿金幣還是能跟攤主交換東西。而攤主獲得的金幣，可以跟藏金閣兌換實用宣導品，或是自備空瓶持5枚金幣兌換1公升洗衣精，只限當日現場兌換。

環保局長許仁澤表示，想報名4月22日當天當攤主的民眾，可上「藏金閣」或「台南市政府環境保護局」FB粉專頁查詢；當天報到前10名的攤主還可免費參加再生手工扇手作體驗課程，歡迎市民當日踴躍到場挖寶。