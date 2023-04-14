A漁船補貼142萬...他拒繳罰款擺爛　友擔保下場慘「透天厝被拍賣」

▲許姓男子朋友的房子遭法務部執行署南部分署拍賣 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

澎湖許姓男子涉嫌偽造、變造漁船的航跡資料，於2015到2016年間購買漁船用優惠油，被漁業署查獲造假後追討補貼款及貨物稅490萬元，許男沒錢可繳漁船差點被扣押，他的朋友情義相挺，拿出馬公市區一間透天厝當擔保，沒想到許男卻擺爛，法務部行政執行署於是將透天厝查封拍賣，一拍就以406萬順利拍出。

執行署南部分署表示，許男的漁船遭查獲利用私設非制式之GPS天線並藉由干擾器之作用偽造、變造漁船航跡資料，從2015到2016在澎湖馬公漁船加油站及外垵漁船加油站購油共40次，經行政院農業委員會依「漁業動力用油優惠油價標準」第13條規定追繳偽造、變造漁船航程用油量83萬3637.42公升之優惠用油補貼款142萬611元。

▲許姓男子朋友的房子遭法務部執行署南部分署拍賣 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，許男還積欠柴油貨物稅347萬1844元，合計近490萬元，分別由移送機關行政院農業委員會漁業署及財政部南區國稅局澎湖分局移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

高雄分署受理後，調查發現許男無存款等金錢債權可供執行，隨即查封他停泊在澎湖的漁船，但許男表示靠漁撈工作維生，經濟狀況無法一次繳清，申請辦理分期繳納，並由他的友人提供位於澎湖馬公市的房屋作為擔保品，但許男未按期清償。

高雄分署於是廢止分期並限期繳納，許男又逾期未繳，高雄分署隨即查封拍賣該不動產，據了解，許男朋友的房子位於馬公市區，建坪30多坪，是10多年的房子，拍賣底價390萬元，最後以406萬元拍定，經分配後全案足額清償。