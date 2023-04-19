中戲藝考女生第一名是她！　「完美瓜子臉」小學5年級就被星探相中

▲大陸中央戲劇學院校考女生第一名鄭佳慧。（圖／翻攝橙市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

有「明星搖籃」之稱的大陸中央戲劇學院歷年舉辦的「藝考」都會格外受到關注，本屆中戲藝考17日公布放榜名單，寧波李惠利中學的鄭佳慧在20000名藝考生中拿下中央戲劇學院（話劇影視表演）專業校考97分的優異成績，成為本次榜眼、女生第二名。

《浙江在線》報導，在社交平台上，鄭佳慧轉發「認領」了這個好成績，並感慨「跟做夢一樣」。很多網友在底下留言，在為她祝賀的同時，也紛紛誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。

據了解，鄭佳慧小學就讀於新城第一實驗學校，五年級時和家人去象山影視城遊玩，走在路上便被「星探」一眼看上，從此，鄭佳慧便在心中放了一個「表演夢」。此後，鄭佳慧在新城第一實驗學校的宣傳片擔任主角，也曾參演過網劇和一些小品創作，直至2020年9月，鄭佳慧進入李惠利中學，開始更有系統的專業課學習。

對於鄭佳慧在意考取得的好成績，班導師吳瑋表示，查到成績後，小姑娘第一時間就給學校老師發了報喜微信，大家都為她感到高興，「她是一個很優秀的姑娘，個子挺高的，很有氣質，在學習上比較有規劃，從高一進來就目標很堅定，奔著表演這條路來的。」

鄭佳慧在2022年年底參加中央戲劇學院表演（話劇影視表演）的初試，從2萬多名報考生中脫穎而出，進入200人的複試，最終拿下中戲校考女生第一名的成績。吳瑋透露，「辦公室裡的老師們都很開心，都對她進行鼓勵，接下來小姑娘還將全力備戰文化課高考。」