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特助難為？資深員工「長期職場霸凌」提離職！慘遭老闆瘋狂行徑對待

▲▼社畜時代,職場霸凌,吸血鬼特助：雷菲爾,尼可拉斯凱吉,尼可拉斯霍特,電影。（圖／翻攝自影片） 

▲影片開始朱姐給了妮娜一個升官誘因，勾起他心目中對職位的野望。

生活中心／綜合報導

在忙碌職場奔走的你我，各自扮演著老闆及員工的角色，就好像兩條平行線一樣，方向永遠不同，且老闆永遠跟你想的不一樣！這樣的情況也一直在不同的工作環境中上演著，而「社畜時代」也推出了這樣的劇情，詮釋這種不對等的情況，劇中萬年資深業務黃妮娜，長期苦無升官機會，而像是吸血鬼一樣的朱姐，勾起他內心的企圖心，給了她一個升官誘因「資深商務業務代表」，只要好好表現，這機會就會是她的，而這天大的好消息，妮娜當然也是受不了透惑，使出了看家本領，只要能讓朱姐開心，什麼事情她都願意做，殊不知也就落入了慣老闆的圈套，著實變成一個同事眼中的狗奴才，而真正的地獄生活就此開始。

▲▼社畜時代,職場霸凌,吸血鬼特助：雷菲爾,尼可拉斯凱吉,尼可拉斯霍特,電影。（圖／翻攝自影片）

▲而妮娜也想要爭取這個機會，殊不知也就落入了慣老闆的圈套。

過程中對老闆唯命是從，舉凡跟老闆有關的事情，都不留餘力，像是：幫老闆的狗慶生、充當道路救援等，各種雜事鳥事照單全收，如此暗無天日就是為了那升職的一刻，而最後升官結果公布，竟然是別位同事，而自己竟換得一個努力不夠的理由；而實際上就是當你抱著老闆大腿的同時，其實就有另外的同事連老闆的腳都己經洗好了，一山還有一山高，人外有人天外有天，你能做到一百分的事情，別的同事早就想到如何能做到了一千分的事情。升遷事情落幕之後，同事葉益豪對於妮娜近期被朱姐利用的情況也看在眼裡，叫她不要繼續為老闆賣命，犧牲自己的青春，而她的情況就像是最近即將推出的電影《吸血鬼特助：雷菲爾》如出一轍呀！

▲▼社畜時代,職場霸凌,吸血鬼特助：雷菲爾,尼可拉斯凱吉,尼可拉斯霍特,電影。（圖／翻攝自影片）

▲同事看到妮娜對老闆唯命是從，給他取了一個哈巴狗妮媽的稱號。

▲▼社畜時代,職場霸凌,吸血鬼特助：雷菲爾,尼可拉斯凱吉,尼可拉斯霍特,電影。（圖／翻攝自影片）

▲妮娜認為自己再過不久一定會成為資深商務開發業務代表，殊不知一山還有一山高。

▲▼社畜時代,職場霸凌,吸血鬼特助：雷菲爾,尼可拉斯凱吉,尼可拉斯霍特,電影。（圖／翻攝自影片）

▲老闆永遠跟你想的不一樣，真正的原因只有老闆才知道。

《吸血鬼特助：雷菲爾》是由克里斯麥凱（Chris McKay）執導的電影，拍出許多人工作時內心的小劇場，找來尼可拉斯凱吉（Nicholas Cage）與尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）合體主演主僕二人關係，導演重新改造，將德古拉塑造成來自地獄的老闆，與雷菲爾、他的忠誠僕人形成明顯對比，這一點絕對能讓社畜世代的我們產生共鳴。

▲▼社畜時代,職場霸凌,吸血鬼特助：雷菲爾,尼可拉斯凱吉,尼可拉斯霍特,電影。（圖／翻攝自影片）

▲《吸血鬼特助：雷菲爾》尼可拉斯凱吉塑造成來自地獄無理取鬧的老闆。

在電影中，尼可拉斯凱吉扮演吸血鬼界的傲驕老闆，出盡各種難題，就是要讓原本對他逆來順受的助理，打消投奔自由的念頭，甚至還撂下狠話「你只配受苦受難，因為只要背叛我，所在乎的人都會跟著遭殃」！尼可拉斯凱吉私下還透露，「這部喜劇雖然是吸血鬼的故事，但卻探討老闆與助理間的有毒關係。」聽了真的讓人不禁會心一笑，一不小心很容易將劇中的角色投射到自己的現實職場上。

▲▼社畜時代,職場霸凌,吸血鬼特助：雷菲爾,尼可拉斯凱吉,尼可拉斯霍特,電影。（圖／翻攝自影片）

▲針對吸血鬼界的傲驕老闆，雷菲爾講述了尼古拉工作上的不合理要求。

而雷菲爾是吸血鬼德古拉（尼可拉斯凱吉飾演）的助理，他除了包辦老闆所有大小事，像是要負責幫忙找食物、清理善後、送披風去乾洗，還得隨傳隨到，聽從老闆的吩咐做各種事情，就在擔任助理90多年後，他終於再也受不了長期的職場霸凌，決定想辦法要脫離這位「慣老闆」的魔掌，期待能再度重獲自由，過上正常的生活，反應出市井小民的真正心聲，這部慣老闆與資深奴才的喜劇議題，再搭配一連串雞飛狗跳的絕妙情境登場，相信影迷們已經都迫不及待了，就在今天4/14全台盛大展開，讓人期待值破表！

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