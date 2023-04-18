睡完人夫「吃胃藥不會沒事」！美女律師怒轟：請正確衛教

▲針對曾格爾桃色風波，李怡貞火大開轟。（圖／翻攝自曾格爾臉書）

圖文／CTWANT

「登山女神」曾格爾爆出勾搭已婚陳姓富商泡湯開房，遭到正宮岳啟儒提告求償，而岳啟儒也曝光女方與丈夫陳坤保的曖昧對話，丈夫傳訊「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」，曾格爾則提醒「要刪這個訊息喔」，不免讓人聯想雙方已發生親密行為，但曾格爾則強調2人沒發生關係，且訊息中提及的「買藥吃」是指胃藥。對此，執業律師李怡貞今（18日）發文開嗆，「睡別人老公後吃胃藥真的不會沒事，不要亂教！」怒批曾格爾帶壞社會風氣。

曾格爾昨（17）日在臉書公布陳姓富商的開庭證詞，強調2人並無踰矩行徑，且對話中提及的「買藥吃」就是指胃藥。據曝光內容顯示，法官訊問陳男，「剛剛你說這是你與被告（曾格爾）在111年8月30日之訊息，你提及『昨晚沒防護，記得買藥吃喔』是什麼意思？」陳男則回應，「我請她去吃胃潰瘍的藥」；法官再問，「那為何跟昨晚沒有防護有關係？」陳男回覆，「因為當天她第一杯酒她有喝香檳，後來我有倒一杯威士忌給她，她喝了覺得胃不舒服，所以她不舒服的當下我有跟她說，隔天我會拿藥給她。」

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針對此事，李怡貞今（18）日發文表示，「要壞自己私底下壞，不要公然帶壞社會風氣，睡別人老公後吃胃藥真的不會沒事，不要亂教！」意有所指暗諷曾格爾在鬼扯，並再度開酸，「睡別人老公沒防護後的正確作法，還是要吃事後避孕藥。請正確衛教好嗎？！」

貼文曝光後，引來網友留言嘲謔，「可能蝌蚪不是尋正常管道進入，所以要吃胃藥」、「激烈到需要胃藥也是另一種炫耀⋯⋯」、「胃藥好還是胃散的防護效果好？」

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