「穀雨」要來了！7禁忌曝　命理師示警1行為千萬別犯：恐釀大錯

▲本周四是節氣中的「穀雨」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

24節氣中的「穀雨」即將在週四（今年4月20日）到來。對此，清水孟國際塔羅小孟老師表示，「穀雨」是春天最後1個節氣，也是24節氣中第6個節氣。在這段時間除了有3星座運勢大旺之外，還有7禁忌需要注意，同時小孟老師還列出了開財運的方法。

《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》17日發文指出，「穀雨」的由來，是民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣布倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為穀雨，用來紀念古人聖功，倉頡死後有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。

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穀雨7禁忌

1.戒爆怒：穀雨日天氣忽冷忽熱因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2.不宜減衣物：穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。

3.避去森林：穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此盡量避開森林與雨林之地。

4.注意除溼：穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意除溼，以免引發痛風。

5.小心用電：穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。

6.傳染病變多：穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

7.上山要注意：穀雨日易下雨，前往山上要注意天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往山區。

開財運方法

小孟老師指出，在4月20日當天準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日上午11點到下午1點，向天外祈求財運大發，此碗米為「午時穀雨」米，完成後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。

3星座財運旺

1.金牛座：想要購屋的金牛座，可趁市場低迷時去議價，有機會透過買賣房地產或投資而有金錢上的獲利，儲蓄方面能穩定增加，這一周不妨以穩定的腳步來賺取錢財。

2.牡羊座：牡羊座會更加清楚地知道自己的金錢價值觀和理念，並為此付諸行動，可能會獲得更多收入，或發現一些新的錢財機會。

3.雙魚座：雙魚座的財星入財帛宮，因此雙魚座能做出明智的財務決策，有機會完善的管理財務，並謹慎考慮每一筆支出，讓收入更為豐富。

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