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法國航空447號班機空難　駕駛「這句遺言」讓人不寒而慄

法國航空447號班機空難　駕駛「這句遺言」讓人不寒而慄

▲ 法航447航班的飛機垂直尾翼。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

2009年6月1日，一架由空中巴士A330-203客機載有216名乘客與12名機組人員的法國航空447號航班，在巴西聖佩德羅和聖保羅島嶼附近墜毀，機上228名人員全數罹難，也是法國航空成立以來最嚴重的空難。而在多年之後，才在海底深處找尋到法航447航班的黑盒子。而從曝光的錄音中，可以看到失事之前駕駛對於眼前一切的無助，以及那句讓人不寒而慄的最後遺言「F**k！我們死定了」。

根據《鏡報》報導指出，近期因為法國法院認定，針對法航447航班空難事件，法國航空與空中巴士並不存在過失殺人等罪嫌，最後裁定罹難者家屬敗訴，法航與空中巴士無罪。這也讓法航447航班空事件再次成為許多人討論的焦點。

報導中指出，當時法航447航班在起飛4小時候，就因為遭遇雷爆天氣、飛機飛入風暴中等因素，與塔台失去聯繫。而當時負責駕駛飛機的有主駕駛58歲的杜波依斯（Marc Dubois）、副駕駛37歲的羅伯特（David Robert）與32歲的博寧（Pierre-Cedric Bonin）。

而在飛機因為飛入風暴中，結果機身外用來記錄空速的皮托管因此結凍，無法給出正確的數字，這形同讓駕駛摸黑駕機。而透過黑盒子紀錄的駕駛艙錄音中可以聽到，在故障發生後不到2分鐘後，駕駛艙內就陷入一陣恐慌，先是37歲的副駕駛羅伯特大喊「F**k，我們要墜毀了！這不是真的！但是發生了什麼事？」之後又傳出一句不知是由羅伯特還是博寧喊出的「F ***，我們死定了」後，飛機就這樣墜入大西洋中。

分析法航447航班空難事件，主要可以得知兩個情況造成空難，其一是記錄空速的皮托管凍結，導致駕駛無所適從。而諷刺的是，其實空中巴士其實早在2002年時，就知道A330-203所使用的皮托管有凍結的情況，但空中巴士一直沒有進行處理，是直到法航447航班空難事件發生後，空中巴士才進行更換。

而第二個造成法航447航班空難的主因，就是法國航空的駕駛欠缺相關培訓，像是高空遭遇雷爆，或是皮托管凍結時的相關培訓。透過黑盒子的錄音也證明，當時法航447航班上的2名副駕駛明顯無法應對當時的情況，甚至做出相牴觸的操作，這也讓飛機一度上衝762公尺，結果造成飛機氣動失速，在短時間內就以每分鐘3657公尺的速度下墜，最後直接墜毀在大西洋海面上。

在分析報告出爐後，法航447航班空難的罹難者家屬就對法國航空與空中巴士兩間公司提告。但是在2019年7月時，巴黎檢察院宣布不起訴空中巴士，但是將法國航空移送至輕罪法庭進行裁決。

雖然當時罹難者家屬要求也將空中巴士送至輕罪法庭進行審理，但巴黎檢察院並沒有採納，更在2019年8月29日裁定，對空中巴士與法國航空兩間公司裁定不起訴處分，此舉直接引起罹難者家屬的強烈不滿，更揚言要持續上訴。

而在歷經多年上訴後，法國法院的法官認為並沒有足夠的證據證明兩間公司有犯罪的行為，並認為這起空難事件的主要原因是在2名經驗不足的駕駛身上，最後於4月17日，裁定法國航空與空中巴士的過失殺人罪名並不成立。

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