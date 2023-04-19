防堵私校小聯考！教部將修法：不得以測驗、審查成績方式招生

▲教文會立委今天通過附帶決議，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

部分私中仍「小聯考」方式招生引發外界不滿，教育部長潘文忠也曾明確表示，嚴正表達不認同立場，而立法院教文會今（19日）審查國民教育法修正案，雖然原本法令並未修訂，但朝野立委達成共識後通過附帶決議，由教育部研議修正私立學校法與子法相關規定，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生。

私立國中小透過小聯考招生引發爭議頻傳，全教總就曾指出，部分私中至今仍以各種名目進行考試招生，呼籲教育部應修法，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生，並將私校比照公立學校，統一線上登記、電腦抽籤和常態編班；教長潘文忠也曾表示，對這種現象「嚴正表達不認同立場」，期待立委提案修法。

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今天立法院教文會審查國民教育法修正案，立委林宜瑾提案，私校頻頻傳出小聯考招生，但部分縣市政府未能依國教法規範把關，私校學區除了經縣市主管機關核定外，應報教育部備查進行監督；另民眾黨團也提案，本於教育機會均等原則，私校學生入學，應訂定招生規定不得規定測驗、口試、審查成績等類似考試方式招生。

不過，今天教文會朝野立委並未達成修法共識，最後雖維持原法案，也就是私校招生規定，報地方主管機關核定即可，但朝野立委也通過附帶決議，將由教育部研議修正私立學校法及其子法相關規定，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生。