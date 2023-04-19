「土豆=馬鈴薯」惹議！教長：引用版本不適宜　出版社將重新修訂

▲康軒國中生物課本指「土豆是馬鈴薯」引發各界熱議。（圖／康軒提供）

記者許敏溶／台北報導

康軒版國中生物課本中，以「土豆」稱呼馬鈴薯，被指為中國用語，引發各界正反不同意見，教育部長潘文忠今（19日）指出，教育部線上國語辭典主要分為中小學生學習或教科書編定與學術研究使用，出版社使用的是學術研究版本，「比較不適宜」，出版社重新檢視後會提出修訂，後續會請國教院依照教科書審定原則進行審定與審視，相關內容也會秉持這原則與程序處理。

康軒版國中生物課本以「土豆」稱呼馬鈴薯，被認為是中國用語，引發各界不同熱議，潘文忠前天在立院備詢時，也對此感到驚訝，但國民黨立委王鴻薇日前在臉書指出，教育部重编國語辭典修訂本網頁上內容，明確指出土豆釋義是茄科「馬鈴薯」、「洋芋」的別名，批評潘文忠身為教育部長，卻睜眼說瞎話，為了迎合意識型態，任意製造文字獄。

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▲教育部長潘文忠表示，出版社編輯教科書的引用版本不適宜，出版社將重新修訂。（圖／記者許敏溶攝）

今天立法院教文會進行法案審查，會前潘文忠接受媒體聯訪時表示，教育部線上國語辭典，有幾個不同版本，共有五類，每一個都有特定適用對象，主要分成兩大類，一類是適合在中小學生學習或教科書編定，像是國語辭典簡編本或國語小字典，則是專門為中小學教學、學生學習與教科書編定使用，另一類比較適合做學術研究，像是重編國語辭典修訂本，從古到今，範圍非常廣泛。

潘文忠接著說，這次出版社參考的是研究型重編國語辭典修訂本，因為教科書編輯後要提供給師生教學，「這方面比較不適宜」，出版社在引用上需要斟酌，故出版社重新檢視後會提出修訂，後續教育部會請國教院，依照教科書審定原則進行審定與審視，相關內容會秉持這原則與程序處理。