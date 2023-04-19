侯友宜出訪星國展國際外交！　4天3夜下榻「馬習會」飯店

▲侯友宜今下午出訪新加坡。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜今（19）日下午將率團出訪新加坡，展開4天3夜的國際市政交流；身為藍營2024總統大選的熱門人選，外界除了關注他的訪問行程、也關心是否會晤新加坡總理李顯龍，以及是否針對台灣的國際情勢與兩岸議題發表論述。另，值得注意的是，這次侯將下榻的香格里拉飯店，即是2015年「馬習會」所舉行的地點。

每逢總統大選，潛在的總統人選出國訪問既可表現參選人的國際視野與格局，又可維持媒體聲量。農曆年前就傳出侯友宜將出訪新加坡，但後續沒有下文，17日新聞局則發新聞稿，無預警發布出訪規劃。不過，這是侯友宜擔任新北市長以來第二次訪問星國。而侯在新北市長第一任內的2019年1月首次接待外賓，就是新加坡駐台代表黃偉權，當時也在臉書直言「如此熱情的新加坡，新北能不愛嗎？」

此外，此次考察由侯友宜率隊外，經發局局長何怡明、秘書處處長饒慶鈺、新聞局局長張愛晶以及青年局局長邱兆梅，也將全程隨行參與，預計於22日返抵國門。至於媒體方面，此次市府更是大動作邀請媒體採訪，但對於侯友宜可能會面對象市府則是守口如瓶，僅表示當地每日參訪公開行程將比照一般市政行程於前一日適時公布。

此次侯友宜交流期間將就城市經濟文化發展、新創及科技產業、青年創業、推動SDGs、疫後經濟發展、性平與民生議題等範疇，參訪包括南洋理工大學（新創基地NTUitive）在內之新加坡公私部門，並將與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流。

儘管侯友宜至今仍正面表態是否角逐2024總統大選，但近日他一連串的行為已替選戰加溫，似乎是要用各種行動證明，他將是戰2024的最佳人選。

