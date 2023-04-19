曾格爾親密接觸人夫！　正宮深夜137字再打臉：歸剛ㄟ

▲陳坤保承認和曾格爾有肢體親密接觸。（圖／岳啟儒IG、曾格爾臉書）



記者崔子柔／綜合報導

「登山女神」曾格爾被爆介入公關女強人岳啟儒的婚姻，案件仍在審理中，雙方則不斷在網路上PO出相關事證開戰，不過事件男主角陳坤保昨（18）日承認出軌曾格爾，岳啟儒今（19日）凌晨則表示，「曾格爾真的靜待法院判決就好了」。

岳啟儒16日公開陳坤保和曾格爾的曖昧對話截圖、要錢錄音檔，曾格爾則貼出陳坤保出庭稱2人沒有發生關係的筆錄來自證清白。不過陳坤保昨日透過律師發聲明，承認和曾格爾一起泡湯、有肢體親密接觸，「犯了不該犯且無法原諒的錯誤」。

岳啟儒今凌晨則在IG更新限時動態，內容指出「歸剛ㄟ，消耗社會資源的騷動蔓延一整天，曾格爾真的靜待法院判決就好了，大家都有自己的事要做，這齣戲沒什麼好演的了」。

▲岳啟儒凌晨PO出限時動態。（圖／翻攝自instagram）



岳啟儒提到，「別再扯仙人跳了，我真的沒有缺200萬，我需要的是公理正義，判決勝訴的賠償金我會全數捐出，捐給扶持失婚女性就業的公益團體，請大家分享給我相關組織的網頁或粉專，我先來做功課」。

▲▼岳啟儒公開曾格爾與丈夫的曖昧對話、要錢證據。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

