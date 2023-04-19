視察自然美上海奉賢廠　王令麟期許：業績要五年翻十倍！

記者趙禕、任以芳／上海報導

在經歷了三年新冠疫情之後，東森集團總裁王令麟首度來到位在上海的東森自然美大陸總部，面對後疫情時代大陸的巨大市場，宣示東森自然美未來將在大陸拓展更多的門店，還要開發新產品、打造新品牌，並引入網紅直播部隊，到2027年要讓東森自然美大陸市場的業績成長10倍。

▲東森集團總裁王令麟來到位在上海市靜安區的東森自然美大陸總部。（圖／記者趙禕攝）

創辦於1972年的自然美，在1992年進入中國大陸開拓市場迄今已超過30年，受到許多大陸女性的喜愛，並在2018年成為東森集團的事業體之一，事業版圖覆蓋了台灣、中國大陸和東南亞等多個地區；但是以實體通路提供產品+服務為主的經營模式，過去三年受到新冠疫情的衝擊影響很大。隨著全球陸續解除封控措施的後疫情時代來臨，東森集團總裁王令麟特別到上海自然美總部為員工們加油打氣，鼓勵大家再創輝煌。

▲自然美系列美妝產品受到許多大陸女性的喜愛。（圖／記者趙禕攝）

▲東森集團總裁王令麟在東森自然美大陸總部為員工們加油打氣，鼓勵大家再創輝煌。（圖／記者任以芳攝）

王令麟表示，自然美這個老品牌有許多好的商品，有自己的工廠、有自己的研發中心，是一個值得永續經營的企業；但是現在環境轉變了，所以今年是轉變的一年，不只企業要改變，產品也要改變，他期許所有員工把今天當成重新開始去衝刺，打破常規、快速行動、持之以恆，以新的希望挑戰未來。他指出，網絡時代做企業必須不斷的改變，所以未來自然美一定要朝多樣化的產品和多通路的營銷發展；過去自然美的主力商品是美妝產品，未來要增加保健品和各種生活用品，並且在五年內把新增商品銷售佔比提高到50%。

▲東森集團總裁王令麟。（圖／記者任以芳攝）

王令麟要求自然美經營團隊在未來五年內將現有1000多家門店的規模擴展到5000-10000家，同時要建立並培訓出一批強大的直播團隊和專業的客服隊伍，不但能夠銷售美妝、保健和各勢各樣的生活用品，也要能提供無微不至、細心周到的專業解答服務。他還要求團隊一定要做好品質管制，把關要嚴，什麼都可以降成本，唯有品質不能降成本，「『東森嚴選』是一條不可逾越的紅線！」王令麟說。

▲東森集團總裁王令麟視察東森自然美工廠製作的「生產標準作業程序員工培訓影片」。（圖／記者趙禕攝）

「到2027年把業績做到人民幣30億元！」王令麟表示，企業在當前網路市場如果業績沒有每年翻倍的話就會被淘汰，面對中國大陸龐大的市場，擴展加盟店、增加B2B、開發新產品、打造新品牌、建直播通路、用好AI技術，大陸有這麼好的環境、這麼好的市場，他對自然美在大陸市場發展充滿信心。

王令麟還視察了即將在今年7月份完工投產的自然美奉賢工廠，這座佔地42畝、建築面積超過40000平方米、總投資超過3億元人民幣的新建工廠，不但有被上海市奉賢區推崇為地標建築的辦公樓，還有研發中心、物流中心和透明產線的觀光生產車間，啟用後的產能將是自然美原有工廠產能的4倍；王令麟更指示自然美團隊立即規劃在現有建築的基礎上再擴大一倍的規模，以滿足未來業績翻倍的增長目標。

▲東森集團總裁王令麟視察位在上海市奉賢區的東森自然美新建工廠。（圖／記者趙禕攝）

▲東森自然美奉賢新建工廠建築面積超過40000平方米，有辦公樓、研發中心、物流中心和透明產線的觀光生產車間。（圖／記者任以芳攝）



▲東森集團總裁王令麟視察位在上海市奉賢區的東森自然美新建工廠。（圖／記者趙禕攝）

▲東森集團總裁王令麟指示團隊規劃在現有建築的基礎上再擴大一倍的規模，以滿足未來業績翻倍的增長目標。（圖／記者趙禕攝）