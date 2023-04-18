節水10%未達標！台南359家用水大戶遭「鉛封水表」

▲台南水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈。（圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，台南水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈，每月用水量1000度以上工業用戶節水10％，一般家戶維持夜間22時至隔日6時減壓供水。台南市政府經濟發展局指出，目前已針對台南市非工業用水大戶未遵守節水10%鉛封359家，呼籲民眾將節水習慣融入日常生活。

台南市長黃偉哲表示，2022年南部地區降雨量是近30年來最低， 3月1日起台南水情燈號轉為橙燈，為此提出台南節水因應對策，針對台南地區供水量以每日100萬噸為控管目標，另針對每月1000度以上工業用水戶以節水10％為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上節水未達10％工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10％。

至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則由減量供水10％循序漸進至減量20％，以減少產業衝擊；另一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。

經發局表示，依據台水公司抄表，目前已針對台南市非工業用水大戶未遵守節水10%鉛封359家。

市府呼籲，自來水公司自3月1日起派員抄錄水表指針啟動減量供水措施，並於一周後定期（每週）派員巡查減量用水情形，如有超量即依規定辦理，第1次開具勸導單，第2次則執行鉛封減供措施，面對劇烈氣候變遷的旱象，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，共同抗旱節水，將影響降到最低。