台南安平區工程挖斷瓦斯管　消防人員以灑水戒護　

▲台南市安平區國平路和永華路二段的交叉路口，發生施工人員挖斷瓦斯幹管，洩出大量瓦斯，消防人員以「水幕」噴灑戒護。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區國平路和永華路二段的交叉路口，18日下午3時55分許據報，因現場施工挖斷瓦斯幹管，洩出大量瓦斯，台南市消防局出動安平消防分隊前往現場，消防人員出水以「水幕」噴灑在洩露瓦斯處戒護，瓦斯公斯人員於下午4時12分到場，並在下午4時23分許，先將主幹線關閉，而後將管閥夾住進行瓦斯止洩，幸無人員傷亡及釀災。