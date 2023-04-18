下藥性侵同居人女兒...電暈擄走「囚禁迷姦逼改證詞」　惡男判10年

▲男子黃祈成不服被控強制猥褻、強盜罪，一審判刑3年6月，經上訴台南高分院被改判5年6月，刑期加重2年。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

鍾姓男子下藥性侵同居人女友的女兒小珍珠（化名）後，因為不滿對方報警，竟找來黃姓男子擄走對方逼她更改供詞，竟找黃姓男子，趁小珍打工下班時，以電擊棒將她電暈後帶回老家囚禁，並在強灌迷藥後，再度性侵對方得逞。台南高分院審理後，今天更一審將判刑5年6月。而鍾先前已被判處有期徒刑10年。

判決指出，黃姓男子受鍾姓男子所請，持電擊棒在被害人住處附近埋伏，電昏被害人後將其擄走捆綁，欲讓鍾男性侵未果，黃男並利用被害人被控制行動之際，動手強制猥褻，甚至還搶走被害人口袋中現金200元，一審以強盜罪將黃男判處3年6月徒刑，黃男不服上訴二審，被依強制猥褻罪、強盜罪，判刑5年6月，刑度加重2年。

黃不服判決再提上訴後，經最高法院撤銷發回更審，台南高分院更一審於18日上午宣判，對原判決罪刑部分撤銷，認定黃祈成犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年，又犯強盜罪，處有期徒刑5年2月，應合併執行有期徒刑5年6月。

二審法官指出，鍾姓男子為對被害女子強制性交之犯罪計畫，以支付報酬為誘因，要求不知上情之黃祈成共同綁架被害人，2人於2021年4月8日深夜11時許，趁被害人騎乘機車返家時，在其住處巷口以電擊棒電擊被害人，綑綁雙手、雙腳，再以膠帶、眼罩，分別封黏被害人嘴巴及遮蓋雙眼，並將被害人推入汽車後座使其動彈不得，鍾男騎乘被害人機車在前，黃祈成駕駛汽車搭載被害人跟隨在後，途中因跟丟，黃祈成遂將汽車停在路旁等候鍾男訊息時，竟自行隔著衣褲猥褻被害人陰部，並在發現被害人褲袋內有現金新台幣200元時，予以劫取之。

黃男分別著手實施強制猥褻及強盜犯行，犯罪情節重大，犯後未完全坦承犯行，亦未與被害人達成和解，獲得原諒，並無令人同情憫恕之情形，一審判決卻酌減其刑，而黃男提起上訴，否認他有剝奪被害人行動自由過程中，另犯強制猥褻罪及強盜罪，雖無理由，但一審判決既有違誤之處，即屬無可維持，應由二審法院將被告黃男罪刑撤銷改判5年6月。