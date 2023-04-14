潮州火車站旁吸毒男強盜妙齡女　見色心起竟性侵！12小時遭逮

▲男子持刀逼迫女子到潮州火車站附近的空地，強盜性侵得逞。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

有多項毒品前科的高雄市羅姓男子，去年初到屏東潮州火車站旁，伺機作案。他持水果刀強盜一名落單女子得逞後，食髓知味，又再度持刀強盜一名20多歲的妙齡女，之後更見色心起，在火車站旁空地上，性侵女子得逞。最高法院14日將他重判20年定讞。

判決指出，羅男年約30多歲，但有詐欺、妨害自由、傷害、公共危險、毒品等多項前科，是地方上頭痛人物。他在去年1月間，自高雄市騎機車南下到屏東潮州鎮，伺機尋找做案目標。晚間11點左右，他在潮昇國小附近發現一名落單的陳姓女子，隨即持刀上前挾持對方，隨即恫稱：「要錢、把錢給我。」陳女交出1000元現金後，羅男逃逸。

過了3週，羅男再度騎機車到潮州鎮，這次他將機車停在後火車站，發現20多歲的妙齡女小薇（化名）落單。小薇晚間獨自出門運動，九點多左右剛好坐在後火車站某商店的階梯上休息，羅男認為有機可乘，拿出水果刀挾持小薇，逼她走到附近的空地後，叫她交出身上的金錢。小薇掏出600元現金，羅男隨即收入口袋。

但羅男見色心起，竟持刀逼迫小薇蹲下，逼迫口交；而後又逼迫小薇起立背身，強脫她衣物，性侵得逞。小薇見羅男並未抓緊水果刀，趕緊推開羅男逃跑，並大叫救命；羅男抓起水果刀自後追趕，揮砍小薇的後頸部，造成她兩處撕裂傷，隨後轉身逃逸。警方獲報後，根據監視器畫面，12小時內就逮捕羅男到案，檢方聲請羈押獲准，並提起公訴。

一二審法院均認定羅男犯下「攜帶凶器強盜」、「強盜強制性交」等罪，重判有期徒刑20年。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴，全案定讞。