強盜案交保！看守所前囂張放煙火PO網...又被法辦　4屁孩慘了

記者鄧木卿／台中報導

台中市33歲羅姓男子和20歲郭姓男子，上個月因涉嫌強盜案獲交保後，竟夥同另2名友人，於6日晚間10點公然在台中看守所前大放煙火慶祝，雖然看守所並未報案，但轄區派出所隔天得知4人竟將整個過程拍成影片還PO網，主動傳喚4男到案說明，基層員警不但怒斥4男挑戰公權力，也質疑燃放煙火已發生數次，直批看守所懦弱。

▲▼4名男子晚間公然在台中看守所前放煙火尋開心，員警主動偵辦，並且怒批看守所毫無作為。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

羅男和郭男2人在3月份獲得交保，為了尋開心，也為了慶祝自己重獲自由，夥同32歲潘姓男子、20歲李姓男子，在6日晚上10點，開車到台中看守所前大放煙火，時間長達數分鐘，由郭男點火，羅男以手機拍攝並發上IG限時動態。

在晚上燃放高空煙火，聲響顯得更大，但是當地派出所卻沒有接獲看守所報案，反而是警方隔天一大早在網路發現後，主動介入調查，經調閱路口監視器，查出車主是郭男，6小時內把當晚4人全傳喚到案，4人坦承燃放煙火，就為了好玩、開心，訊問後依違反社會秩序維護法妨害安寧秩序罪移送偵辦。

這下子換當地派出所基層員警不開心了，有人晚上在自家門口放煙火，但看守所卻沒有報案，而且燃放煙火已有好多次了，看守所竟毫無作為，一再放任燃放煙火，也讓員警對於看守所默許燃放煙火一事感到氣憤。