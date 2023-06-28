詐團金流終匯虛擬幣市場　新北警找美女講師開班揭秘洗錢

▲虛擬貨幣調查專家蔡孟凌（右一），獲邀到警局開班教授虛擬貨幣 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北警近年來偵查犯罪案件背後金流，發現多數金流經過三四層的洗錢程序，最後都會流往虛擬貨幣的帳戶中，藉以掩人耳目，為了提升警方科技辦案能力，特別邀請虛擬貨幣調查專家蔡孟凌，開辦授課虛擬貨幣操作生態與犯罪解洗錢方式，洞悉詐團洗錢金流，也因此成功偵破詐騙拘禁案及瓦解華山幫、弘仁會等組織犯罪。

新北市警局為全面提升科技偵查能量，特別辦理「科技偵查教育訓練」，以系統性、持續性的教育訓練，將科技偵查的知能和工具的使用科普化。依「科技偵查」、「警政系統」、「公開情資」、「數位鑑識」、「資訊安全」等面向規劃課程，並請警政署、刑事警察局、加密貨幣分析專家，搭配實際偵查案例講解各項警政資訊系統或公開來源情資等運用技巧，強化參訓學員的學習成效。

近年來偵查許多犯罪案件背後金流，發現金流為了洗淨來源，經過三四層的轉手後，最後都會流往虛擬貨幣的帳戶中﹐藉此掩人耳目，而警方偵查犯罪金流部份，只是打詐的其中一環，需仰賴法規的修訂與網路社群平台廣告投放的機制審查下架及廣泛的防詐意識的提升，才能有效減少詐騙案件的產生。

睿科金融科技公司執行長暨虛擬貨幣調查專家蔡孟凌表示，面對涉及虛擬通貨的案件分析，應引進主動式偵查模式之思維，可能為同一詐騙集團案件加以群組思考，從建構假投資平台、鎖定並取信被害人、誘騙投資、套牢榨取、收網洗錢等階段涉及的手法，掌握其詐騙犯罪模式與事證，才能達到全面與深入打擊之效果。