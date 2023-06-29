瘖啞男被騙...想解約80萬定存投資　警「筆談半小時」終阻詐

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名蔡姓老翁（70歲）日前遭詐騙集團以高利率投資話術哄騙，要他將80萬的定存款解除轉入指定帳戶時，由於蔡翁曾遭詐騙，家屬拜託銀行注意，行員立刻報警。警方到場後，發現蔡翁是瘖啞人士，溝通不易，只好以筆談方式，花了約半小時解說詐騙手法，成功讓蔡翁打消轉帳念頭，替他保住積蓄。

▲▼蔡姓老翁遭詐騙集團話術哄騙，要將80萬的定存款解除轉入指定帳戶時，被行員發現報警。警方到場發現蔡翁是瘖啞人士，只好以筆談方式，花半小時解說詐騙手法，成功替他保住積蓄。（圖／記者吳世龍翻攝）

左營分局新莊派出所26日中午12時許，接獲轄內某家銀行來電表示，疑似有民眾遭詐騙，隨即前往阻止。抵達現場了解，發現蔡翁遭詐騙集團以高利率投資話術哄騙，所以打算將寄存於妹妹帳戶內的80萬元定期存款解除，再轉入詐騙集團指定之帳戶。由於蔡翁之前就曾遭到詐騙，家屬有特別拜託銀行協助阻詐，行員見狀立刻報警處理。

正當員警要解說詐騙手法時，發現蔡翁是瘖啞人士，溝通不易，於是便以筆談方式與他溝通，詳細解說這是詐騙集團的慣用手法，經過約半小時的說明後，順利讓蔡翁打消轉帳念頭，成功保住辛苦的積蓄。

新莊派出所員警表示，曾遇過以外語、比手畫腳等方式阻詐，但卻是第一次以筆談方式，雖然花費時間但還是成功阻詐。呼籲民眾，凡遇到短期獲利、坐等賺錢等類似電話或信件，可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免受騙。