詐團騙310萬被逮...9天後「2車手同地點取款」　警：可能是同事

▲警方逮捕在外把風的施姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄姜姓男子（73歲）誤入投資詐騙群組，詐騙集團謊稱抽中價值千萬的未上市股票，須補差額310萬，否則違約將賠償損失，高雄鼓山警分局20日逮獲車手及把風人員後，沒想到警方昨（29）天再度獲報，同一集團又以同樣手法詐騙民眾，巧合的是取款地點又約在同一處，經過埋伏，警方再度逮捕另一車手，以及在外把風的盯哨男子，偵訊後全部依詐欺罪嫌送辦。

鼓山分局龍華所29日監控發現詐團將派人來取款，所長洪子棠立即派員在鼓山區河西一路分頭埋伏，下午4時10分見集團成員準備取款，立即趨前逮捕前來取款的車手（外派經理），21歲的高姓男子還裝傻問著發生什麼事？員警直接吐嘈：「你涉嫌詐騙、投資詐騙！」

▲警方逮捕高姓車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

就在車手被捕的同時，警方也在社區外埋伏，騎機車跟隨在把風男子後方，確認車手被控制後，立刻著手逮捕26歲、負責盯哨的施姓男子。

警方調查，高、施2人均透過通訊軟體與詐騙集團取得聯繫，每次取款報酬為2500到3000元不等，工作證及取款收據則是在超商列印取得，做案手法與上週查獲的2名車手及把風人員一模一樣，警方懷疑兩組人馬屬於同一詐騙集團，正循線向上溯源偵辦中。

▲警方從車手身上搜出贓證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方呼籲，標榜高獲利、穩賺不賠的投資標的，通常都是詐騙集團常用的話術，詐騙集團擅用放長線釣大魚的方式引誘投資，一旦達成目的就封鎖被害人，請民眾投資理財務必小心、謹慎，如有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線或報案電話110即時查證。