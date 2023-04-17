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社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化反廢校抗議...一大籃雞蛋被抱走　村長氣到心臟病發

記者唐詠絮／彰化報導

彰化潭墘國小將於今年8月廢校，今天廢校聯盟與村長柯志憲等約45人帶著一大籃雞蛋，準備在縣府廣場前抗議，由於未申請再加上縣府門面恐被蛋洗，警方提前將雞蛋帶走保管，引發群情激動怒轟「搶劫」，柯還下跪請縣長王惠美收回廢校成命，卻情緒過於激動心臟病發，臉色蒼白倒地，緊急含舌下錠送醫。

▲潭墘國小反廢校聯盟柯志憲村長心臟病發送醫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲潭墘國小反廢校聯盟柯志憲村長心臟病發送醫。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

抗議群眾坐著遊覽車在縣府前下車，打開行李箱要取出旗幟及看板時，警方先將一籃雞蛋抱走，柯志憲得知後，氣的大喊「這是我們用錢買的蛋」，「拿蛋並不違法」，接著跟警察抗議，砲轟「公然搶劫」。

▲潭墘國小反廢校聯盟柯志憲村長心臟病發送醫。（圖／記者唐詠絮攝）

柯志憲氣得跪下說，今天我豁出去了，「為了學校不當村長、被關也甘願」、彰化縣政府以節省公帑為由3年內連廢大城鄉三所學校，廢校不僅斷了年輕人的歸鄉路，也會毀了在地命根，嚴重影響鄉內兒童受教權，質疑縣府「黑箱作業」，希望縣府應照合法程序重新審議。

由於柯志憲有心臟病史，今天一場激動抗議，讓他用手捶著心臟，大喊「我的心臟很痛」，「快點幫我叫救護車」、「我又要住醫院3天了」，一群人看到趕緊攙扶他，柯妻隨即從他的包包內找到舌下錠讓他含著，嘴裡還不忘念著中午要叫便當給大家吃。

▲潭墘國小反廢校聯盟柯志憲村長心臟病發送醫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲警方將蛋抱走。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天到縣府前廣場抗議的大都是學生家長、阿公阿嬤等人，有隔代教養阿嬤說，孫子下學期要轉校，還要騎車載他到7公里遠的學校念書，來回要多花費30分鐘，有的家長砲轟，很多家長在去年就知道要廢校，這學期都轉去別的學校就讀，導致今年只有9名新生入學、縣府說要補貼費用，「教育不能用錢來衡量」，希望縣府能踩廢校煞車。該校3年級陳姓學童曾寫一封「請您救救我的學校」公開信向總統蔡英文求救今天也與家長一同到場表達訴求。

縣府教育處國教科長，「聽取意見後再跟上層回應，目前不表示意見」，抗議群眾聽完後，氣得上前理論，最後由副處長張淑珠接下陳情書後表示，相關程序皆依法行政，至於民眾的心聲也都聽到了，將審慎研議。

▲潭墘國小反廢校聯盟柯志憲村長心臟病發送醫。（圖／記者唐詠絮攝）

教育處表示，潭墘國小目前全校學生總數為29人，因該校2024及2025學年度新生數僅2人，預估未來5年學生數皆為40人以下、新生數皆未達10人，依2017年所訂彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法，辦理專案評估、公聽會，再經教育審議委員會由委員審議通過潭墘國小自2023學年度起停辦，並將原潭墘國小學區併入大城國小，目前經調查已有92%家庭，交回安心就學補助方案調查表。2023學年度新生並已於4月8日分別向大城國小及美豐國小報到。

教育處指出，潭墘校區將規劃「彰化縣特色遊學中心」負責推動縣內學校在地遊學與跨縣市學校城鄉交流，規劃設計動、靜態課程，並與地方產業鏈結，將大城鄉學校特色課程的亮點，以遊學方式提供學生體驗，積極開拓學生嶄新視野，且校區原有運動場地及圖書館，仍維持開放民眾運動休閒使用及作為社區閱讀中心，部分教室亦可提供在地藝術家創作及結合遊學課程教學使用，以充分發揮校園空間價值，達成校園社區化之目標。

 

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