瘋玩TikTok苯海拉明挑戰　美13歲少年狂吞6倍藥！全身抽搐倒地慘死

▲史蒂文斯因模仿TikTok的「苯海拉明挑戰」，吞下過量藥物，最後全身痙攣後死亡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國來自俄亥俄州的13歲少年史蒂文斯（Jacob Stevens）日前因模仿TikTok所謂的「苯海拉明挑戰」（Benadryl Challenge），竟吞下比平常多6倍的苯海拉明，導致他出現全身抽搐等症狀，緊急送院搶救6天仍回天乏術。

綜合外媒報導，史蒂文斯日前為了參加「苯海拉明挑戰」，一口氣吞下了12至14顆苯海拉明（Diphenhydramine）藥丸，試圖透過服用過量藥物來體驗幻覺，還讓朋友拍下自己挑戰的瞬間，想要在TikTok吸引一波流量。

不料，史蒂文斯服藥不久後，藥效竟一次全部爆發，導致這名少年的身體完全受不了，瞬間出現全身抽搐的症狀。儘管家人緊急將他送入醫院接受插管治療，但史蒂文斯最後仍被宣告不治，在6天後身亡。

苯海拉明是一種抗組織胺藥。它主要用於治療過敏、失眠和感冒症狀，並且具有鎮靜和局部麻醉效果，但過量服用此藥可能會引起精神錯亂、抽搐、呼吸困難、低血壓、出現幻覺，甚至死亡。

史蒂文斯的父親在兒子丟命後，呼籲所有父母應多留意孩子們在社交媒體的行為，「我們都該不時看看他們到底用手機做了什麼，別讓孩子們再去玩什麽苯海拉明挑戰」。他也希望政府對苯海拉明等非處方藥設定購買年齡門檻。

事實上，這已不是美國首次發生青少年進行苯海拉明挑戰後死亡的事件。2020年曾有一名15歲少女在發起相關挑戰後身亡，過去還有多名青少年因服藥過量被送急診。美國食藥署也曾警告，服用高於推薦劑量的苯海拉明可能會導致嚴重的心臟問題、癲癇發作、昏迷，甚至死亡。

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