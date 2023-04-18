又遭認定收賄300萬　前立法院秘書長林錫山再加判4年8月

▲林錫山更一審再遭判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

立法院前秘書長林錫山涉及多起貪污案件，並有2.4億不明財產，先前已經遭判刑13年定讞，發監執行。最高法院針對他向承包商收賄300萬元的案件，撤銷發回，高院18日更一審宣判，再加判4年8月、褫奪公權5年，另外犯罪所得300萬元也要追繳沒收抵償。

林錫山在2016年初被檢調查出，涉嫌利用辦理採購電腦軟、硬體招標案的機會，收受廠商「網遠科技」負責人李保承3950萬元的賄賂，甚至在高鐵上收受賄賂金錢，檢方發動搜索立法院，並對林錫山聲請羈押獲准。全案偵查終結，檢方在5月間對林錫山等13人提起公訴。

一審台北地方法院認定林錫山犯下8次《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」，以及1個「財產來源不明罪」，重判有期徒刑16年、褫奪公權6年，另外貪污所得3950萬元、不明財產2.3億餘元，均要追繳沒收抵償。上訴二審後，犯下8個《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」、1個「財產來源不明罪」、2個「洗錢罪」，合併執行有期徒刑15年，褫奪公權5年。二審也認定他的不明財產高達2.4億元。

案經最高法院審理後，將大部分的罪名定讞，僅將他收賄300萬元的部分撤銷發回更審。而林錫山定讞的案件經過檢方聲請訂應執行刑後，高院2019年間裁定他應執行13年。

至於撤銷發回的部分，高院更一審歷經3年審理後，改認定他犯下《貪污治罪條例》中的「不違背職務行為收賄罪」，判刑4年8月、褫奪公權5年，另外犯罪所得300萬元也要追繳沒收抵償。此部分仍可上訴第三審，但若就此定讞，檢方將另外聲請訂應執行刑，林錫山的刑期還會加長。