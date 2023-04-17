女友生日買房求婚　阿兵哥付完113萬頭期款被分手！結局逆襲

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓軍人與溫姓女子愛情長跑10年，原本兩人已經準備結婚，他也在女友生日時送上「預售屋」這份大禮，沒想到不久之後就被分手，憤而決定提告討回房子頭期款113萬餘元，一審獲判勝訴。溫女不滿提出上訴，但高等法院認為，陳男在討論房貸時曾傳訊息表明，「我的目的是跟妳結婚啊！然後要一起養家啊」，最終仍裁定女方敗訴，必須返還頭期款，全案確定。

▲陳男為了結婚買房，卻被女友悔婚分手。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，和溫女交往期間，為了將來結婚做準備，他在2020年10月間以女友的名義買了新竹某地區的預售屋及停車位，並陸續支付頭期款113萬餘元，沒想到不久之後就被分手，因此決定提告撤銷贈與，並要求女方返還已經繳納的頭期款。

雖然陳男在一審獲得勝訴，但溫女不滿提出上訴，她強調，陳男為證明真心，選在她生日當天將房子送給她當成生日禮物，這是單純的贈與，並未以結婚為前提，從過去的交往狀況可知，男友習慣在發生口角之後以金錢補償她去買禮物；至於2020年12月起收到的每個月4萬元轉帳，也是男方送給她自行運用的，並非用來支付頭期款，存摺上標註「買房基金」只是男方的單方面認知，無法證明贈與附有負擔。

不過，高等法院合議庭認為，兩人在2019年間一同挑選婚戒，陳男單膝下跪求婚，溫女笑著應允，此有錄影光碟為證，可見雙方在買房之前確實已有準備結婚的共識。

合議庭接著指出，從LINE對話紀錄中可知，陳男曾傳訊息表明「我（的）想法說是在10月3日帶妳去訂（房子）」，然後又說「這樣不就一個生日大禮了」，顯見雙方對於買房一事已有所討論，最終決定在溫女生日當天訂購房屋。

合議庭表示，雙方在房屋買賣契約成立後，曾針對房貸負擔進行討論，陳男傳送「我的目的是跟妳結婚啊！然後要一起養家啊」等訊息，當時溫女並未質疑及回應，僅在意男方是否會負擔房貸，可見她早已知道且同意男方買房是為了與她結婚。

合議庭強調，陳男每個月的薪水大約是5.5萬元，若不是為了結婚買房，怎麼會無故每個月給溫女4萬元花用，反而導致自己生活拮据，最終不採信溫女的說詞並判她敗訴，必須返還男方113萬餘元的頭期款，全案確定。