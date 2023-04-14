　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／國民法官如何面對桶屍案

▲▼國民法官，證人，旁聽席，陪審團。（圖／視覺中國）

▲台中神岡桶屍案是國民法官上路後，台中地院第三件國民法官審理案，也是考驗制度的指標案。（圖／視覺中國）

2022年10月，台中神岡一處廢棄工廠發現一個桶屍，由於屍體遭木乃伊式裹屍，並灌以水泥，且死亡已有一段時間，並無驗出有外傷及毒物反應。檢方將犯罪嫌疑指向租此工廠的死者前女友，並以故意殺人、遺棄屍體等罪起訴，也因此必須適用《國民法官法》，致成為試煉新制度的指標性案件。

涉及故意殺人罪之案件，能證明主要事實的直接證據，自是被告自白及目擊者的陳述；至於間接證據，則是可確認被告同一性的鑑定報告，如死因鑑定、DNA鑑定等。故於桶屍案裡，在無法想像有人會自灌水泥自殺的情況下，就必屬他殺。

只是由於屍體經木乃伊式及灌漿處理，要從中找到相關跡證，如行為人的指紋或身體組織，或者屍體有無外傷，甚至體內是否有被下藥或下毒等，可能都有找尋與檢驗之困難。故若死因鑑定，僅以非自然死亡為結，卻無法確認得出行兇者與被告的同一性，基於罪疑惟輕，此死因鑑定報告於被告是否為殺人事實的證明力，幾乎會趨近於零。

若果如此，桶屍案的有罪證明就相當依賴直接證據，自然以被告自白為重心。只是被告自白除了必須出於自由意志且具有真實性外，還必須有補強證據，尤其是其他物證，但依據前述，在死因鑑定無法確認被告與行為人的同一性下，最終恐得依賴目擊證詞為補強。甚至若被告不認罪，唯一能證明有罪證據者，就真的只剩下目擊者的指認。

所謂目擊證詞，指的是目擊殺人過程者，但於桶屍案，肯定無此等目擊者，頂多有人目擊被害人失蹤前與被告在一起或有爭執，或者是失蹤後，被告租用廢棄工廠。惟此等目擊，並非殺人事實本身，只能是補助性質的證據，甚至是屬品格證據。

根據《國民法官法施行細則》第121條，關於被告之品行或犯罪前科之資料，不得作為證明本案犯罪事實成立與否之證據，除非以其品格推論本案犯行之成立，或有其他具體情事認與本案相關且必要者，才得提出。關於品格證據以施行細則來明文，是否有違法律優位性，確實有檢討空間，但對於品格證據，因與本案無關，自應以否定其證據能力為原則。故就算有人目擊被告是與死者的密切接觸，以及事後可能的某些異常行為，都因無法因此推論其必為行為人，且會造成審判者之偏見，自應排除此等品格證據，恐連出庭陳述的機會，都不可能。

要判被告有罪，必須有超越一般人合理懷疑的確信，故有關殺人事實，若被告未自白，亦無目擊者，又無法確定同一性，基於無罪推定，恐難達成有罪心證。若果如此，最多就僅能以遺棄屍體罪處。

總之，要認定被告有罪，並非基於猜測或理所當然的推論，而是必須要有堅實的證據為支撐。即便就常理判斷，被告涉案的可能性高，卻也必須嚴守證據裁判與正當程序保障之原則，這正是現代刑事司法最重要的基石。

好文推薦

吳景欽／首宗國民法官審理案件與複數精神鑑定

吳景欽／【林益世收賄案】職務行為就此一槌定音嗎

吳景欽／量刑也可靠AI嗎

●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
全力衝刺糗了！跑壘記錯出局數　慘遭教頭換下場
終極大魔王來了！他心痛噴5萬元　全場激怒：一堆人不用繳
大腸癌與生活習慣相關　醫：早發現治癒率9成
快訊／總統將出席卻爆「緝毒英雄」涉貪！　火速拔官
派謝龍介出戰「士林大同」立委！ 　藍營：他沒有拒絕
桃園幼兒被當「人肉拖把」！　惡劣虐童畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

神岡桶屍「死活人」關鍵曝！蛇蠍女押4個月沒在怕　1張本票揪殺機

快訊／神岡桶屍案今偵結　蛇蠍女遭殺人、棄屍罪起訴　

吳景欽／國民法官如何面對桶屍案

【更生好物每周報】彰化阿良古味　最純粹的素食好滋味

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

吳景欽／國民法官如何面對桶屍案

【更生好物每周報】彰化阿良古味　最純粹的素食好滋味

美軍機洩密嫌落網畫面曝！　調查靠「廚房檯面照」成功鎖定身份

體育署跟進修法嚴懲黃牛　PLG、T1少見炒作票價原因曝

華梵攜手國家地理雜誌！前進十所校園舉辦「攝影入校講座」

網路隨意買賣醫療器材　台東縣衛生局：恐觸法

超濃肉醬+莫札瑞拉起司！　速食店「熔岩起司熱狗堡」1門市限定吃

留指紋防走失！失智症走失每年近1500人　花蓮警下鄉指紋建檔

林安可腦震盪後二軍復健賽　今天會打幾次？鎖定ETtoday直播

Simon D唯一舊愛要結婚了　小10歲男偶像主動進攻：第一眼愛上她

梅西入選《時代雜誌》百大人物　費德勒寫評語：一如既往的偉大

裕民10萬噸超巴拿馬極限型節能船「裕超輪」交船　簽有一年長約

主人狂叮嚀「不要手賤」　調皮貓眼盯他推倒飲料

法律熱門新聞

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

【更生好物】彰化阿良古味素美味

吳景欽／國民法官如何面對桶屍案

神棍誆「排陰」猥褻　還騙說要內射

柯博齡／車停白線為何被開單

網友性侵少女　少女淚訴「忍一下就過去」

色影師性侵小模　判刑4年定讞

給說法／你知道自己被限制出境嗎

男大生性侵致孕　判刑3年10月定讞

狼師性侵國中女　輕判6月定讞

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

更多熱門

相關新聞

潮州車站強盜性侵案　重判20年定讞

潮州車站強盜性侵案　重判20年定讞

有多項毒品前科的高雄市羅姓男子，去年初到屏東潮州火車站旁，伺機作案。他持水果刀強盜一名落單女子得逞後，食髓知味，又再度持刀強盜一名20多歲的妙齡女，之後更見色心起，在火車站旁空地上，性侵女子得逞。最高法院14日將他重判20年定讞。

「天道盟公主」被控虐死毒友　輕判2年

「天道盟公主」被控虐死毒友　輕判2年

狼師性侵2國中女　均懷孕墮胎

狼師性侵2國中女　均懷孕墮胎

周人蔘涉廢棄物案件　判刑1年1月

周人蔘涉廢棄物案件　判刑1年1月

酒駕男奪命「拒國民法官參審」　死者母哽咽發聲

酒駕男奪命「拒國民法官參審」　死者母哽咽發聲

關鍵字：

法律司改人權吳景欽桶屍案國民法官罪疑惟輕無罪推定自白

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

愛上會很累的三大星座！

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面