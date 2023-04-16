前法官考績吃丙敗訴　何俊英：法官「要」語　但須符程序

▲基隆地院前法官陳志祥，公開談論判決，考績吃丙。此為示意圖。（圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

基隆地院前法官陳志祥，審理台北高等行政法院前法官陳鴻斌對女助理性騷擾案，做出輕罰200萬元的判決，事後又8度受訪公開談輕判理由，遭司法院連續2度考績打「丙」。陳志祥起訴請求撤銷，敗訴確定。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英肯認法官應該「要」語，說明判決，但須符合相關程序，且發言內容應限於判決正本內，不宜外溢。

性騷法官陳鴻斌被控自2012年起，多種藉口要求女助理握手、擁抱，並表示有他的支持，續聘助理應無問題。女方為了保住工作，勉強討好態度回應，陳鴻斌還涉嫌趁機強吻。職務法庭2018年3月間再審做出改判，罰款陳鴻彬一年薪水、約200萬元。再審判定出爐後，引發爭議。

而當時職務法庭再審由陳志祥擔任受命法官，陳志祥隨後在2018年3月12日及13日，接連8次以擔任現場來賓、電話連線訪問等方式，在新聞媒體節目談論本案，並發表引起爭議言論。司法院人事審議委員會決議將陳志祥記書面警告，之後撤銷他連兩年的考績「良好」，改為「丙」，讓陳志祥損失數十萬元的年終獎金。陳志祥不滿，2020年7月間退休，並向職務法庭提出確認之訴，要求變更司法院的決定，但一審判陳志祥敗訴；他上訴二審，職務法庭二審再度駁回他的請求，敗訴確定。

對於陳志祥的狀況，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為傳統「法官不語」的觀念，在現代應該轉化成「法官要語」。何俊英指出，學說上總認為法官審理期間須中立聽訟，不宜隨意透露心證；但在心證形成後，就應該透過判決書的方式說明裁判理由，所以這就是理想的「法官不語」。

但何俊英也指出，實際上因為法學用語艱澀，當事人不見得聽得懂，所以在部分爭議判決時，法官確實有必要說明判決理由。他認為，最好是由承審法官事先取得合議庭同意，當庭解說判決理由，讓當事人了解法官心證；他也認為這是一種負責任的態度，可以透過解說，化解恐龍疑慮，穩固司法威信。

另外何俊英也補充，當然最好由承審合議庭說明判決，不過並非每一名法官都能合適說明，也可退而求其次，改由法院發言人說明。此外，他也強調，法官說明判決理由時，應該限縮在判決書正本內，不該天馬行空，偷渡太多個人意見。

▼何俊英認為法官應適時說明判決心證、理由。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

