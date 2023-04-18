原本再幾年就退休…王之化家屬要真相：去巴西短短8個月人就沒了

▲遺孀胞姊手捧王之化遺照，低頭拭淚。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃彥傑、黃哲民、莊智勝／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓輕生，遺孀俞惠敏胞姊今(18日)在議員應曉薇、前議員羅智強的陪同下前往北檢按鈴申告，控訴辦事處長馮光中說謊、汙衊，甚至事發至今一句道歉都沒有。遺孀胞姊痛心直呼，王之化原本再幾年就要退休，沒想到去了巴西短短8個月，就命喪異鄉。

王之化遺孀胞姊今赴北檢按鈴申告，並將手中資料提供給檢方，控訴馮光中涉嫌霸凌、誹謗，損害王之化名譽。家屬痛批，案發第一時間，馮處長還向巴西警方稱王之化在台灣有看過三家醫院精神科、有抑鬱症，但事後證明根本沒有，馮企圖將王之化的死導向憂鬱而自殺，根本是公然說謊；家屬還控訴，王之化有段錄音檔，聲稱自己沒有拿公家任何一毛錢，必然是遭人汙衊才會這樣說，最終在霸凌下身心俱疲，選擇以死明志，希望司法能夠還給他一個清白。

遺孀胞姊表示，王之化相當優秀，不應該就這樣結束人生，「心裡好難過，他已經服務了30年，本來再幾年就要退休，可以跟妹妹享清福，沒想到去了短短8個月的巴西，就命喪異鄉……」說到激動處，胞姊還忍不住哽咽流淚。

應曉薇也表示，王之化對家人、朋友都非常好，但事發至今已1個月，一直到現在都還找不到答案、等不到馮光中一句道歉，呼籲檢調能夠還給王之化及其家屬一個清白，也希望外交部能夠更謹慎，讓外館人員在國外都能得到基本的尊重。

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