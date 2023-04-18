外交官之死！應曉薇曝「處長一句道歉都沒」：把人照顧到沒有明天

▲應曉薇、羅智強陪同巴西外交官王之化家屬到地檢署按鈴申告。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、劉昌松、戴若涵／台北報導

駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓身亡！遺孀俞惠敏公開控訴，丈夫生前遭人惡意汙衊、職場霸凌，直指丈夫墜樓原因不單純。俞惠敏的姊姊則於18日上午代表家屬，在台北市議員應曉薇的陪同下，親赴台北地檢署按鈴申告，應曉薇直指駐巴西聖保羅辦事處處長馮光中，「你把他照顧到沒有明天」，卻連一句道歉都沒有。

俞惠敏姊姊18日上午9時30分赴北檢按鈴申告，控告馮光中妨害名譽、職場霸凌，應曉薇指出，證據部分都在手上，將會交給檢方，家屬過來最重要的意義，就是謝謝媒體、外交部朋友關心，且讓證據說話。

她提到，這一趟過來心裡滿感慨，事件發生至今聽不到馮光中處長的一句道歉，「看著有為的外交官照片，你於心何忍，30年在外交部工作的外交官，你把他照顧到沒有明天，但是你一句道歉都沒有。」

應曉薇補充說道，家屬是在忍無可忍的情況下，才會按鈴申告，事發到今天一個多月，家屬看不到外交部所說的調查結果，只能夠請檢調單位早日還家屬、王之化一個清白，勿枉勿縱。

她指出，家屬很理性，時常說「希望藉由王之化的犧牲，能夠呼籲外交部可以多多關心外館人員的辛苦」，尤其外館的長官，應該把在外館的同事，當作在海外的家人，怎麼可以這樣苛責、相逼，甚至逼到有一個人因為要明志沒有拿公家一毛錢，選擇這樣結束人生。

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