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江宏恩「肥龍變小龍」　胖瘦自如網驚呆！

▲江宏恩,IVENOR日安塑崩錠。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

江宏恩的身材變化堪稱演藝圈最不可思議的奇蹟！從2000年經典電視劇《飛龍在天》爆紅成為戲劇男神的他，為拍戲曾一度增肥變成粉絲口中的「肥龍」，靠著秘密武器，讓他一口氣剷掉30公斤的體重，回到精壯身材！

最近江宏恩為已經連續代言4年的「日安塑崩錠」，拍攝最新廣告，KUSO當年夯劇《飛龍在天》的經典橋段，引起熱烈討論。  

連續4年強勢代言　打破減重商品代言人短命魔咒

連續4年代言體態管理保健食品，打破業界紀錄的江宏恩誠懇地說：「其實是我需要日安塑崩，比日安塑崩需要我更多，真的！」他也表示，拍戲壓力很大，不但工作時間日夜顛倒，更是常吃宵夜來撫慰勞累的心情，簡單說就是「代謝很差、吃得又多又晚」不變胖幾乎是不可能的！但是拍戲又需要維持精實的身材，不能隨便發胖；而我就是靠「IVENOR日安塑崩錠」當秘密武器，只要餐前半小時吃一顆，就能加強代謝，同時阻斷500～800大卡的熱量吸收，吃下肚的熱量很快就被代謝，比前一代更能快速降低體內囤積！幾乎完美解決我的肥胖因子，讓我輕輕鬆鬆胖瘦自如！

▲江宏恩,IVENOR日安塑崩錠。（圖／業者提供）

獨家雙成分「日本專利IMD擊破纖維」＋「韓國專利享瘦菌」　宿便順暢下匝道

全面5倍升級的「日安塑崩錠」，獲全球5大減重協會認可，有效解決各種肥胖類型。巴西聖保羅大學附屬醫學院王星絜醫師分析，年紀越大，代謝會呈直線型下降趨緩，熱量無法消耗就會囤積成肥厚脂肪，若想要逆轉體內慢吞吞的新陳代謝，「此時日安塑崩中的專利成分能真正做到代謝飆升、熱量全面阻斷」。

「IVENOR日安塑崩錠」就是使用「日本專利IMD擊破纖維」＋「韓國專利享瘦菌」，兩種成分互相作用下可以通過胃腸道後三階段爆燃甩肉。第一階段：擊破囤積，鎖定全身脂肪，溶解、重塑脂肪細胞團塊；第二階段：抑制吸收，包覆油醣、澱粉及熱量；第三階段：代謝排空，淨空消化道廢物、超強排便乾乾淨淨，12小時有感減輕1.5kg。

持續食用3週後，能抑制體內高達52％的脂肪吸收，針對高熱量飲食造成的肥胖及減肥停滯能提升代謝高達5倍，抗肥滿效果宛如「食用級的SOSO針」。

▲江宏恩,IVENOR日安塑崩錠。（圖／業者提供）

爆料公社直擊　一天狂嗑五餐也沒在怕

今年二月在攝影棚大吃大喝被民眾偷拍，在爆料公社上引起熱烈討論的江宏恩，絕對是日安塑崩的最佳見證，「我過去一直被身材問題折磨，忽胖忽瘦重複減肥的日子非常痛苦，遇到日安塑崩，一次幫我剷掉30公斤的肥肉，代言4年以來，我身材都維持得非常好，我真的超感謝！而且我已經是年過半百，代謝差又很愛吃，一天最多吃到五餐，但因為有日安塑崩，現在是易瘦又能將囤積快速排出的健康身體！」

▲江宏恩,IVENOR日安塑崩錠。（圖／業者提供）

輕鬆解決陳年宿便　通過SGS檢驗

無論你是7天排一次的遲緩型便秘、作息不正常引起的壓力型便秘、吃多吃快又吃油的囤積型便秘、消化不良腸胃虛弱的老化型便秘，「IVENOR日安塑崩錠」都有明顯效果！一天一錠 一錠搞定，IVENOR日安塑崩錠同時也通過SGS的檢驗，還有美、日、韓等多國專利認證，無西藥、無重金屬成分，幫助你健康減重而不傷身，重回輕盈健康的精實體態！」

▲江宏恩,IVENOR日安塑崩錠。（圖／業者提供）

安心吃 超享塑 「日安塑崩」哪裡買？

官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8gF
EHS東森購物網特惠組：https://chshop.work/qB3yT
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
門市專線：02-2288-7888、06-3120108 
LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
客服專線：0800-005-133、0800-520-367

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