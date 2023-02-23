江宏恩被嗆「電視台怪人」！他竟表明自己其實是「這種人」！

【企劃特輯】

先前臉書社團一篇「電視台遇怪人」的爆怨文，在網路掀起熱議！照片一曝光，不少網友認出是正在日夜趕戲的戲劇一哥江宏恩，反嗆原PO有眼不識飛龍哥！江宏恩後來也隨開直播，陪伴上千網友狂嗑炸雞薯條，大方承認自己就是本尊！笑認自己，「就是全劇組最愛吃的」，大批網友看了嗨翻：「13年了飛龍哥都沒變！」、「從小學到現在50歲了，怎麼宏恩哥這張臉跟身材都沒變?」

零食、飲料、泡麵通通來「食」不拒 江宏恩認私下超愛吃

江宏恩知道網友反應熱烈，臉書私訊也快被灌爆，特地趁劇組放飯時間開了直播出來面對，跟上千名網友一起吃飯聊天。對自己被偷拍公審，分享美食還遭認為是怪人，宏恩哥也回應，一點都不在意，覺得這就是最真實的樣子啊！自己就是熱愛分享美食的人。大方承認自己私底下就是很愛靠吃紓壓，他笑稱：「《一家團圓》演我弟弟的少強桌上都是保健食品，我的桌上都是滿滿的零食、泡麵！反差超大！」

網友認證「好身材」！公開維持四年的秘密武器

超多網友誇讚宏恩哥的親和力外，也稱讚他的年過50的好體態，直說「吃這麼高熱量都沒胖，是怎麼身材管理的？」、「為什麼越來越瘦？」

江宏恩也不藏私地公開自己的秘密武器，就是「IVENOR日安塑崩錠」，只要餐前半小時吃一顆，就能加強代謝，同時阻斷500～800大卡的熱量吸收，「吃下肚的熱量很快就被代謝，比前一代更能快速降低體脂肪！我使用前後一共甩了30公斤！」

5倍升級日安塑崩 抑制脂肪吸收

江宏恩所使用的「日安塑崩錠」，含有日本松谷博士為搶救愛女、林原博士經歷十年所研發的專利雙纖維，「標靶二型纖維+IMD擊破纖維」，能不受肥胖類型限制而鎖定全身囤積的脂肪，包覆油糖澱粉並阻斷吸收，清除體內廢物達到5倍燃脂效果，同時含有「日本專利白腎豆、韓國專利享瘦菌」能阻斷澱粉吸收、促進體內代謝、降低體脂肪並增加腸道瘦菌、幫助排便等效果。

根據研究顯示，持續食用日安塑崩錠3週後，能抑制體內高達52％的脂肪吸收，針對高熱量飲食造成的肥胖及減肥停滯能提升代謝高達15倍，效果十分驚人。

親身實證剷30公斤！網路＋實體通路 方便購買

曾經一度胖到90大關，從飛龍變”肥龍”的江宏恩，就是靠日安塑崩錠剷掉30公斤！現在重返《一家團圓》劇組，拍戲高壓、日夜顛倒，幾乎只能靠吃美食紓壓，要維持13年的男神身材實屬不易，江宏恩說：「真的不需要靠節食才能瘦！我靠『日安塑崩錠』四年了，它幫我擋掉吃下肚的熱量，排掉多餘的囤積物及毒素，而現在半夜我最喜歡來一碗熱騰騰的泡麵，真的很爽！」

另外，宏恩哥也呼籲粉絲一定要在官方授權通路購買，在實體通路屈臣氏也能買到，避免買到仿冒品，才不會花錢吃來路不明的東西！

享受美食不怕胖 「日安塑崩錠」哪裡買？

官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8dU

EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/9dxqR

實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

門市專線：02-2288-7888、06-3120108

屈臣氏門市查詢：https://www.watsons.com.tw/store-finder

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