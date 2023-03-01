掌握時代趨勢　南應大推出虛擬代言人吸引學子目光

▲台南應用科技大學，透過公開徵選的方式創造出全國第1個校園虛擬數位形象大使，同時也推出了專屬LINE系列貼圖，歡迎各界踴躍下載使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南應用科技大學為全國首屈一指的文創學府，其設計、藝術領域的發展表現更是有目共睹，該校掌握時代趨勢，透過公開徵選的方式創造出全國第1個校園虛擬數位形象大使，同時也推出了專屬LINE系列貼圖，藉此展現學校活力、充滿創意的一面，拉近和年輕學子們的距離。

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為鼓勵徵選獲得第１名的設計師，同時也是漫畫系學生陳羽捷同學，校方特於1日舉辦「TUT虛擬數位形象大使專屬設計師簽約記者會」，讓獲獎的設計師能有將作品實質展現的機會。

南應大楊正宏校長表示，該校從「新娘學校」轉變至現今的「文創學府」，即是從小單位的「個人」發展至大單位的「社會」，因此學校的發展也要傳統的印象，進化成具體的形象，並結合聯合國永續發展目標（SDGs）第四項：「確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習」的目標，設定出一個充滿藝與美的氣質，具備完美溫和個性的「虛擬數位形象大使」，成為本校每一位同學的學伴，陪伴每一個同學能夠在學習、在生活上都能找到自己最獨特的美好。

繪者、同時也是漫畫系學生陳羽婕提到，她期待貼圖角色「愛爾納」可以成為南應大師生們生活的一部分，讓彼此的關係更為緊密。愛爾納以學校代表色彩─紫色為主，髮飾圖紋則是校徽，整體形象想要突顯、訴說的是來到這裡就讀的年輕學子們在培養專業技能的同時，也會保有珍貴的個人特質，在步入社會後成為無可取代的頂尖人才。此次共推出16張貼圖，內容結合像是「我在上課。」、「恭喜恭喜」、「超讚！」等日常用語，或是佳節賀詞，搭配逗趣的臉部表情、活靈活現的肢體動作，相信會受到各界的喜愛，也能傳達出創作「虛擬數位形象大使」的初衷。

漫畫系陳定凱主任展示「虛擬數位形象大使」-愛爾納的3D動態影片，陳主任表示，校方建構了動態捕捉系統，可為虛擬角色注入更為生動的肢體動態，未來也會結合該校的影音專業，成為南應大的專屬Vtuber，以更多元的面向呈現在大家面前。後續也將擴大舉辦「愛爾納的邀約」Cosplay大賽，由愛爾納為首來邀請各界同好一起展現動漫角色的活力與熱情。校方亦於記者會中頒發「學生證」給予愛爾納，強調該虛擬數位形象大使已成為該校的一份子。

貼圖於2月14日上線後，至截稿為止已有超過8萬人次下載，校方表示，此系列推圖推出至今廣受好評，將會於5月份再推出第二波貼圖，歡迎各界踴躍下載使用。

首波貼圖下載網址：https://line.me/S/sticker/28057