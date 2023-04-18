搭車脫口罩「做這事恐染猴痘」　台大醫示警：世上沒有零風險的事

▲猴痘症狀。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

猴痘疫情持續上升，今年已累計29例個案，17日起大眾運輸口罩解封，民眾也擔心會增加「非性接觸」傳播風險。對此，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，短時間搭捷運風險低，除非是長時間搭火車、客運，又坐在對面。民眾若擔心的話，可以自主戴口罩，上火車也別亂摸扶手又摸眼睛，才能將感染風險降到最低。

猴痘是我國第二類法定傳染病，為人畜共通疾病，主要透過性接觸傳播，無論是同性或異性皆有可能。不過也有少數個案是透過「非性接觸」傳染，傳染模式為直接接觸到感染者的分泌物、皮屑，血體液，或損傷皮膚、黏膜觸碰染污物體。

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英國首例猴痘人傳人個案就為非性接觸傳染案例，為一名醫院護佐整理床單時未著防護裝備，接觸到患者皮屑或分泌物，雖然醫院緊急補接種天花疫苗，但因距首次暴露超過7天，依然不幸染疫。

▲國內猴痘個案的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

黃立民表示，在邊境開放、口罩鬆綁後，理論上會增加猴痘非接觸性傳播風險，但人與人近距離面對面交談時，還是會保持一定距離，就算搭捷運未戴口罩，通常不會面向同一方向，加上搭車時間不長，很難在短時間感染，民眾如果害怕，還是可以自主把口罩戴起來。

目前全台已有10縣市出現猴痘病例，桃園日前更一口氣爆出4例，在各縣市多僅有零星個案的當下實屬罕見。

被問及未來猴痘個案是否會隨著解封程度升高，甚至跨出非特殊交友圈？黃立民坦言，除非病毒行為模式改變，否則病毒到異性戀群體就是「沒效率的傳染」。由於維持都在特定群體，公布足跡也沒有意義。除非是有非特殊交友圈者遭感染，疾管署才應該查清楚，並公布感染途徑。

最後，黃立民提到，若民眾擔心因「非接觸性傳染」染上猴痘，可延續新冠疫情時的防疫習慣，搭長途大眾運輸工具時戴好口罩，也不要在上車亂摸後又接觸眼口鼻。出遊時也可選擇衛生環境較好的旅館，並攜帶隨身盥洗用品，政府也要督促落實床單清潔，「世界上沒有零風險的事，但也不必太擔心。」

▲猴痘病毒。（圖／路透）