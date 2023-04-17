猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

▲南韓猴痘本土病例開始增加。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從本月8日通報第6起猴痘（MPOX）病例、並因其無海外旅遊史，而將之定調為首起南韓本土病例，至今已累計13例，光是今（17）日就一口氣通報3例，且確定2例互為感染關係。對此，南韓醫師警告，雖然南韓猴痘病例大部分來自男性同性戀族群，但仍不排除透過「雙性戀者」，導致女性感染的可能。

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳17日通報3起猴痘病例，遭到感染的3人在3個月內皆無海外旅遊史，且在疫調後確定暴露在南韓國內的感染風險，因此被視為本土感染，目前南韓防疫當局正透過進行疫調工作，來協助釐清感染途徑和危險因素。

第11例為居住在首爾的韓籍人士，感染猴痘後出現喉嚨痛、皮膚病變等症狀，醫療團隊14日向保健所（衛生所）通報，經篩檢後確診。

第12、13例則為居住在慶尚南道的韓籍人士。第12例14日出現皮膚病變、疼痛等疑似症狀後，向疾病管理廳諮詢篩檢事宜，並於隔天篩檢後確診；至於第13例，則是在第12例的疫調過程中揪出來的卻診者，該例同樣出現皮膚病變等症狀，同樣於15日確診。

▲感染猴痘後身體各部位皆有可能會出現疹子，包括臉、嘴、手、腳、胸部，以及肛門或生殖器附近。（圖／南韓疾病管理廳）

根據韓媒《Money Today》，南韓嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（엄중식，音譯）就直接點出女性也有感染、確診的可能性，因為猴痘最普遍的傳染途徑為親密接觸（性接觸）、皮膚接觸，「目前為止，從我國（南韓）的猴痘發病現況來看，其主要特徵為疫情在男性同性戀者族群間流傳，主要透過男性精液等體液感染。」

嚴仲植強調，「男性性少數族群被歸類為猴痘傳染高風險族群，因此政府如何制定防堵感染擴散的戰略，可謂非常重要。儘管因為社會對於性少數族群的偏見、標籤，使得政府在公布傳染途徑和相關疫調時用詞相當謹慎，但為了全國民眾的健康安全著想，還是得明確傳達相關資訊。」

嚴仲植點出女性感染猴痘的可能性，「一旦雙性戀者感染猴痘，屆時疫情擴散的速度恐怕比現在還要更快、更危險。」

不過也無須過度恐慌猴痘的傳播。嚴仲植分析，其實一般而言只要不是性少數族群，在正常的生活情況下並不需要特別費心防範感染猴痘，只需要透過戴口罩、洗手、遵守咳嗽禮儀等來防範感染新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒（RSV）等疾病。

另外，雖然猴痘也能透過接觸呼吸道分泌物傳染，但飛沫傳染的風險其實比新冠肺炎等呼吸道傳染病還要低。

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