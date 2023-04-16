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桃園爆本土猴痘確診+4！全無出國旅遊史　「這類人」盡速接種疫苗

記者楊淑媛、黃資真／桃園報導

國內爆本土猴痘疫情，截至4月11日止已累計25例確定病例，桃園市衛生局昨(15)日證實首次出現4名確診病例，全為年約30歲的男子，且皆無出國旅遊史，目前正在治療中，呼籲曾在6個月內有過「高風險性行為」的民眾，須盡速預約接種猴痘疫苗。

▲▼ 桃園猴痘本土確診增加4例。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園首次通報本土確診猴痘共4例。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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衛生局呼籲，民眾自我評估「近6個月內曾有高風險性行為」的人，避免與陌生人親密接觸或發生未保護性行為、減少性伴侶數，保持良好的防疫衛生習慣，保護自身健康。若近期內曾與他人有過親密接觸或接觸到他人皮膚上的病灶，出現發燒、皮膚紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應儘速就醫，同時告知醫師旅遊史與接觸史，以利醫師早期診斷早期治療。

桃園市有5家醫院：衛福部桃園醫院、桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、中壢天晟醫院及林口長庚醫院提供猴痘疫苗接種服務，不過要接種的民眾還是必須先到疾管署官網登記，至4月14日共有1750人完成猴痘接種意願登記，目前還有接種名額，符合暴露前預防疫苗接種對象者，請踴躍至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺https://mpox.cdc.gov.tw/預約接種。

猴痘傳染途徑主要是由呼吸道分泌物、損傷皮膚和黏膜等接觸傳染，飛沫傳染通常是長時間面對面接觸，民眾做好防護措施如避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，戴口罩、手部清潔、避免接觸猴痘感染者，即不需要過度緊張。

另外，民眾若接獲衛生單位疫調通知曾與確診個案接觸，也請配合相關防疫措施，共同避免疫情散布。民眾如有相關問題可撥打防疫專線0800033355或1999洽詢。

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