郭台銘備戰2024今上午10點親曝成果　「台灣需要很棒的CEO」

記者黃翊婷/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前前往日本展開「科技經濟開拓之旅」,並與日本眾議院議員萩生田光一等人會面。郭台銘積極備戰2024總統大選,他將在今日(18日)上午10點舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會,到時也會接受媒體提問,把一切說清楚講明白。

▲郭台銘積極備戰2024總統大選。(資料照/記者宋良義攝)

郭台銘在4月5日表態參選2024總統大選,喊話「全民徵召郭台銘」,並積極為2024總統之路備戰,結束美國行程之後,又立即動身前往日本,展開「科技經濟開拓之旅」,期間與日本眾議院議員萩生田光一會面,談及台海安全以及少子化、高齡化社會等議題,他更信心喊出「打造第二次台灣經濟奇蹟,而這正是我的心願」、「Trust me, I can do it(相信我,我做得到)」等口號。

郭台銘表示,他希望能打造出堅實的亞洲產業鏈,「台灣需要⼀個很棒的CEO」;此外,他也將在今日(18日)上午10點舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。

至於會不會與前高雄市長韓國瑜搭檔參選,面對媒體提問「會不會郭韓(韓國瑜)配」、「韓國瑜有表態支持你嗎」等問題,郭台銘皆未正面回應,僅表示一切都會在18日說清楚。