郭台銘備戰2024今上午10點親曝成果　「台灣需要很棒的CEO」

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前前往日本展開「科技經濟開拓之旅」，並與日本眾議院議員萩生田光一等人會面。郭台銘積極備戰2024總統大選，他將在今日（18日）上午10點舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會，到時也會接受媒體提問，把一切說清楚講明白。

▲郭台銘積極備戰2024總統大選。（資料照／記者宋良義攝）

郭台銘在4月5日表態參選2024總統大選，喊話「全民徵召郭台銘」，並積極為2024總統之路備戰，結束美國行程之後，又立即動身前往日本，展開「科技經濟開拓之旅」，期間與日本眾議院議員萩生田光一會面，談及台海安全以及少子化、高齡化社會等議題，他更信心喊出「打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是我的心願」、「Trust me, I can do it（相信我，我做得到）」等口號。

郭台銘表示，他希望能打造出堅實的亞洲產業鏈，「台灣需要⼀個很棒的CEO」；此外，他也將在今日（18日）上午10點舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。

至於會不會與前高雄市長韓國瑜搭檔參選，面對媒體提問「會不會郭韓（韓國瑜）配」、「韓國瑜有表態支持你嗎」等問題，郭台銘皆未正面回應，僅表示一切都會在18日說清楚。