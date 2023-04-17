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23.5度的愛！嘉基單車環半島回娘家　與門諾見證兄弟情

▲▼車隊一行31人來到了門諾醫院，受到醫院團隊的熱情歡迎。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲車隊一行31人來到了門諾醫院，受到醫院團隊的熱情歡迎。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

嘉義基督教醫院慶祝創院65周年，其中「單車環半島–跨越23.5度的愛」活動，自11日由嘉基院長姚維仁率隊出發歷經5天，15日下午車隊一行31人來到了門諾醫院，並受到醫院團隊的熱情歡迎！門諾會醫療財團法人副總執行長莊永鑣除了讚揚車隊同仁不畏辛苦、同心齊力完成這項挑戰，也期許未來2院秉持著宣教士創院的精神，持續為照護民眾健康、致力偏鄉醫療而共盡心力。

▲▼車隊一行31人來到了門諾醫院，受到醫院團隊的熱情歡迎。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
已故美籍宣教士戴德森醫師，1958年創立嘉義基督教醫院前，先至花蓮門諾醫院擔任外科醫師，2院創院初衷同為致力山地、偏鄉巡迴醫療，今年適逢門諾75週年、嘉基65週年院慶，嘉基醫護團隊騎單車回花蓮娘家，別具意義。門諾醫院院長吳鏘亮表示，未來2院將繼續堅守崗位，讓這份來自北回歸線23.5度的愛持續的發揚與傳承。
 
  吳鏘亮院長指出，今年適逢門諾75週年、嘉基65週年院慶，嘉基規劃「單車環半島~跨越23.5度的愛」，由醫護團隊繞行台灣半圈，來到同在23.5度北回歸線上的門諾醫院，除見證台灣醫療傳道史的宣教情誼，及醫療傳道工作所做的努力，更藉此感謝當年戴德森醫師對門諾的貢獻及山地醫療的付出。

▲▼車隊一行31人來到了門諾醫院，受到醫院團隊的熱情歡迎。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
 「帶著戴醫師的愛及回憶回娘家！」嘉基副院長陳明晃說，信義會美籍宣教士戴德森醫師於1957年來台，初期信義會因在台灣未有專屬醫療機構，因此戴醫師先被借調至門諾支援，也因此牽起了門諾與嘉基的兄弟情緣，習得山地巡迴醫療、興建醫院等經驗後，1958年台灣信義會決議在嘉義成立設院，於是安排戴德森醫師開啟嘉義醫療傳道的工作，自此65年來，努力實踐當年門諾「為主服務」的勉勵，並「用愛多走一里路」的精神，從東岸延伸至西岸。

▲▼車隊一行31人來到了門諾醫院，受到醫院團隊的熱情歡迎。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲雙方互贈「為主服務」與「作光作鹽」的錦旗，見證兄弟情。

粉紅色底繡有「為主服務」的錦旗，是當年門諾同仁對戴德森醫師的感謝，此次，隨著嘉基同仁回娘家，不僅讓門諾的醫護夥伴相當感動，也共同見證「23.5 度的兄弟情誼」。雙方互贈「為主服務」與「作光作鹽」的錦旗，讓這趟「單車環半島–跨越23.5度的愛」更別具意義。
 
門諾會醫療財團法人副總執行長莊永鑣強調，門諾與嘉基兄弟同心在地方發揮影響力，以巡迴醫療起步，透過慈善醫療服務工作，扛起東部及雲嘉南地區民眾身體健康的重責大任，感謝薄柔纜醫師及戴德森醫師的貢獻，期許未來2院成為地方最堅固的醫療磐石，守護民眾的健康與生命。
 

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