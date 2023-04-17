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領到6000第一想法是「趕快花掉」？理財專家：有錢人不會這樣想

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

▲許多人領到6000元第一時間想法是花掉。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者林育綾／綜合報導

政府普發6000元已有許多人領取，不過存股高手陳重銘近來在新書發表會提到，很多人領到6000元的第一個想法是「趕快去花掉！」不過這種暫時享受花錢的小確幸的想法是「買進負債」，而有錢人想法不一樣，會考慮如何用這筆錢去賺更多的錢。

陳重銘和作家吳淡如近來合出新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，時報出版發行人趙政岷也提到，「搖錢樹」並不是種在家裡的庭院，其實是種在腦袋裡，培養「富腦袋」的觀念更重要。

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談到近來普發6000元，陳重銘指出，許多人的第一個想法是「哇！趕快去花掉！」，他認為不是不能夠花錢，但通常一有錢就只專注於「花錢、花錢、花錢」，這種享受短暫小確幸的想法，其實是「買進負債」；可是有錢人想得不一樣，他們會考慮如何用這筆錢去創造更多的錢。

▲▼《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》線上新書發表會（圖／翻攝自時報出版YouTube）

▲陳重銘提到有錢人拿到錢的想法不一樣。（圖／翻攝自時報出版YouTube）

他們也談到先前許多保險公司推出的「防疫保單」，最終損失高達3000億，一位精算師原本以為能「在短時間內賺錢」，卻未料到疫情會持續多久，以短期利益而冒險，結果輸得很慘。吳淡如說，這就是用「短期效益」來算長期的結果。

陳重銘說，從這件事情可以看出，最好的投資專家其實是自己，自己的腦袋需要有能力去判斷。以股票來說，如果到處詢問，當股票漲時你會煩惱要不要賣，當股票跌時你又煩惱要不要停損，每天都在焦慮之中，無所適從。

他笑說，常有人問他，「陳老師，我有300萬、500萬，該買哪支股票、怎麼投資？」，陳重銘開玩笑回答說，「你連花300元買一本書都捨不得，更何況投資了。」他強調，投資其實非常省錢，像是買一本書才花一點錢，就能獲得很多知識。

而這本新書的優點則是以觀念為主，不會有時效上失效的壓力。第一單元是「培養富腦袋是最好的投資」，透過內容讓讀者了解什麼樣的公司是好的，建立對於資產和負債的觀念，讓讀者知道買進資產可以減少負債，透過資產產生的收益可以幫助負擔負債。

接著第二單元介紹「股神巴菲特」的投資心法，讓讀者能夠將巴菲特的理念應用在自己的投資中，增加效率。第三個單元講解「投資」的基本觀念，像是ETF也要瞭解其中哲學。

第四個單元是他認為最重要的「親子投資課」，由於學校從來不會教投資理財，「因為老師自己也不會」，他們認為不該去責怪學校，陳重銘認為這是在社會上學習的技能，而不是學校老師的責任。他提醒，「已經學了許多才藝，為什麼不學一點投資理財呢？」

▼影／《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》線上新書發表會：

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