「上班暗黑規則」妹子怨：每天送公司20分鐘！釣出一票苦主

▲原PO實習上班，除了要提早上班，連午休都要提早上工。（示意圖／非當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

面對公司要求提早上班，員工難免會不爽！一名妹子透露，實習倒數剩2個月，每天都要提早上班10分鐘之外，連午休都要提前10分鐘上工，等於每天白白送公司20分鐘時間，讓她直呼好想離職。文章曝光後，有苦主直言，這就是暗黑淺規則「公司要我們提早上班20分鐘去做環境整潔！」

一名女網友在Dcard表示，目前在某餐廳實習，但公司要求每天提早10鐘上班，就連午休也要提早10分鐘上工，而且不算工時、也無法報加班費，「等於每次上班就送給公司大約20分鐘！」

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原PO說，畢竟身為社會小白，一開始不認為不合理，轉眼做了半年，原PO才開始發覺不對勁，但也只能默默接受這項暗黑淺規則。對此，原PO也無奈哀喊，「目前還剩2個多月就滿一年合約到期，要不是因為這是實習，不然我也好想直接開溜！」

底下網友熱議，「我今天才跟店長起衝突～已離職」、「你沒遇到更機車的，這樣還好，你可能還在實習出去別的公司就知道了」、「個人認為上班提前10分鐘打卡上班不會太機車，但是中間空班休息時間要人提早10分鐘上工，那就不太好」。

留言串也釣出一票苦主回應，「我不是服務業，但是公司沒請打掃阿姨，公司要我們提早上班20分鐘去做環境整潔」、「在銀行實習也是...合約寫9點上班，卻要求8：40前就要到」、「之前待過假日商也都這樣喔！提早15分鐘去打卡，然後跳早操+打掃」。