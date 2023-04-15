午休腳癢癢的…妹子睜眼見同事「幫套上1物」：嚇到頭皮發麻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

即使關係再親密，也應該要彼此尊重。一名女網友表示，最近和男同事A在曖昧，未料某次午休的時候，發現腳有點癢癢的，低頭一看才發現，對方正在幫自己穿膝上襪，當場嚇到頭皮發麻，也和對方說這種行為讓人很不舒服，但A仍沒有意識到問題點，讓她超傻眼。文章曝光後，網友表示「這噁心程度太高了」。

原PO在Dcard發文表示，最近和A經常聊天，關係也有點曖昧，未料近日午休突然覺得腳癢癢的，她張開眼睛一看，發現其中一隻腳竟然穿著膝上襪，A則蹲在她腳邊，拿著膝上襪對著她笑。她當下相當驚恐，隨即站起來走去廁所，整個人都在發抖。這時她也想起對方曾說過，喜歡女生穿膝上襪，「但沒想到他竟然會在我午睡時偷偷幫我穿上膝上襪」，只要一想到就頭皮發麻，也不知道要怎麼面對對方。

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從2人的對話紀錄則看到，A事後詢問「妳昨天跑走了？後來也沒密我欸」，不過也稱讚她穿膝上襪很性感，原PO看到後則充滿疑惑，並表明「我可以接受你喜歡膝上襪，但無法接受你對我做這種事」，也強調那種行為讓人不舒服，但對方仍不認為有問題。她看到後無奈表示，平時在工作上很受到對方的照顧，只是沒想到對方竟是這種人。

▲原PO和A的對話。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後都傻眼，表示「在午休幫妳穿這個是怪人吧，報警檢舉性騷擾」、「這噁心程度太高了，他講話有夠尷尬」、「這種怎麼曖昧得起來⋯嗯姆咧，看了拳頭超硬」、「好噁…從對話上來看，他根本沒有覺得自己有問題欸」、「他超怪，如果是我應該先遠離了」、「提告吧！職場性騷擾！他已經讓妳不舒服了」、「張眼看到有人蹲腳邊有夠像恐怖片」、「噁到我會一腳踹他臉上」。