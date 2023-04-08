睡午覺起床扳手突消失！4歲兒笑喊「在肚子裡」　他就醫檢查嚇壞

▲男子睡一覺起床，發現玩具扳手消失，竟是被兒子塞入他的肚子裡。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

聽到孩子講的話，可不能隨便當成玩笑！湖北武漢一名姚姓男子先前中午嘴巴張開睡覺，沒想到起床後4歲的兒子笑稱「扳手塞到你肚子裡面去了」，嚇得跑去醫院就診，沒想到真的發現腸子有異物，竟是兒子趁他午睡時把扳手塞入，傻眼的經歷曝光後，引起不少討論。

綜合陸媒報導，姚姓男子3月6日中午在家午休，睡覺的過程中張開嘴巴，睡夢中還聽到兒子吵著說「要玩拆裝遊戲」，甚至還隱約感覺兒子把異物放入他的口中。

姚男嚇得當場驚醒，不過身體沒有不適，所以沒有多加在意。不過，當天收拾玩具時，姚男發現有支玩具扳手不見，詢問兒子跑去哪裡，對方卻回「我給你變個魔術，把那個扳手塞到你肚子裡面去了」。

▲男子就醫檢查發現，肚子裡真的有支玩具扳手。（圖／翻攝微博）



姚男當晚半信半疑，沒想到隔天肚子真的開始脹痛，嚇得立刻跑去醫院檢查，經過斷層掃描，也確認了十二指腸裡面確實有外觀形似扳手的異物，且長度達20公分。

長江航運總醫院武漢腦科醫院消化內科主任醫師李學文表示，後來透過異物鉗、穿套器等器材調整扳手方向，並加以固定，終於慢慢取出來，後來再進入腸道內查看是否有出血、穿孔，則發現了一些淺潰瘍、糜爛，所幸沒有造成出血、穿孔。

李學文也說，孩子的好奇心較強，有些行為的後果難以預料，家長還是要做好工作，若不慎吞服異物，務必趕快就醫，避免造成嚴重後果。